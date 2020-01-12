به گزارش خبرگزاری مهر، آدام شیف رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس، ادعای مضحک دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری کشورش درباره حمله ایران به سفارتخانه‌های آمریکا را رد کرد.

رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در این خصوص تصریح کرد: درباره ادعای احتمال حمله ایران به چند سفارتخانه آمریکا، ترامپ سازمان‌های اطلاعاتی را فریب می‌دهد. در گزارش ارائه شده از سوی پنتاگون در این خصوص آمده است که مکان و زمان دقیق حمله را نمی‌دانیم. حرف‌های پمپئو نتیجه گیری نهادهای اطلاعاتی نیست؛ بلکه ایده شخصی او است.

این در حالیست که ساعاتی پیش مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا نیز در این باره گفته بود: من شواهد خاصی که نشان دهد ایران برنامه‌ای برای حمله به ۴ سفارت آمریکا (در منطقه) داشت را ندیده بودم. (پس از انتقام موشکی ایران به پایگاه هوایی عین الاسد آمریکا در عراق) ما در آینده انتظار حمله‌ای را نداریم.

اذعان رئیس پنتاگون و رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در خصوص عدم وجود شواهد برای هر گونه برنامه ریزی ایران با هدف حمله به سفارتخانه‌های این کشور درحالیست که ترامپ در جریان عملیات تروریست‌های آمریکایی در به شهادت رساندن سردار سلیمانی با طرح ادعایی مضحک مدعی شده بود که تهران چنین قصدی را داشته است!