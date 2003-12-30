برنامه هاي همايش ششمين دوسالانه نقاشي تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از ستاد خبري ششمين دو سالانه نقاشي معاصر ايران برنامه اين همايش به شرح زير مي باشد:

14 دي ماه ساعت 16 تا 30/16 افتتاحيه ، ساعت 30/16 تا 15/18 سخنراني آقاي اکوئي انوزور (OKwui Enwezor )مدرس هنرهاي معاصر از دانشگاه پتزبورگ آمريکا با عنوان "کهکشان استعماري : هنر معاصر در وضعيت تحول دائم" ساعت 30/18 تا 30/19 سخنراني آيدين آغداشلو با عنوان "نقد هنرهاي تجسمي در ايران ، گذشته وحال".

15 دي ماه ساعت 30/15 تا 30/16 سخنراني دکتر مرتضي گودرزي با عنوان "ناگفته هاي نقد هنري"، ساعت 30/16 تا 15/18 سخنراني خانم گيتا کاپورمدير اجرايي و منتقد هنراز هند ، ساعت 30/18 تا 30/19 سخنراني محمد باقر ضيايي با عنوان " شکوفايي عرصه ي خلاقيت هاي معاصر- بحران نقد".

16 دي ماه ساعت 30/15 تا 30/16 سخنراني رويين پاکباز با عنوان "نگاهي بر ششمين دو سالانه" ساعت 30/16 تا 15/18 سخنراني خانم کارين فون روک (K.Von Roque ) مدير اجرايي و منتقد هنراز آلمان با عنوان "وضعيت هنر در کشورهاي اسلامي" ساعت 30/18 تا 30/19 سخنراني بابک توسلي با عنوان "منتقد بومي ، هنر ملي ، مخاطب جهاني".

17 دي ماه ساعت 30/15 تا 15/17 سخنراني آقاي پروفسورديتررونته (Dieter Ronte ) مدير موزه هنر بن از آلمان با عنوان "نقد هنري جديد"، ساعت 30/17 تا 30/19 ميزگرد" نقد هنر معاصر ، ايران و جهان " با حضور محمد ابراهيم جعفري ، خسرو خسروي ، حميد سوري، محمد باقر ضيايي و مهرداد قهرماني .

لازم به يادآوري است که از مجموعه مقالات رسيده به دبيرخانه همايش ، از سه مقاله برتر قدرداني به عمل آمده و ضمن اهداي جوايزي ، آثار آنان درکتاب مجموعه مقالات همايش به چاپ خواهد رسيد.



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