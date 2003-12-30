به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از ستاد خبري ششمين دو سالانه نقاشي معاصر ايران برنامه اين همايش به شرح زير مي باشد:
14 دي ماه ساعت 16 تا 30/16 افتتاحيه ، ساعت 30/16 تا 15/18 سخنراني آقاي اکوئي انوزور (OKwui Enwezor )مدرس هنرهاي معاصر از دانشگاه پتزبورگ آمريکا با عنوان "کهکشان استعماري : هنر معاصر در وضعيت تحول دائم" ساعت 30/18 تا 30/19 سخنراني آيدين آغداشلو با عنوان "نقد هنرهاي تجسمي در ايران ، گذشته وحال".
15 دي ماه ساعت 30/15 تا 30/16 سخنراني دکتر مرتضي گودرزي با عنوان "ناگفته هاي نقد هنري"، ساعت 30/16 تا 15/18 سخنراني خانم گيتا کاپورمدير اجرايي و منتقد هنراز هند ، ساعت 30/18 تا 30/19 سخنراني محمد باقر ضيايي با عنوان " شکوفايي عرصه ي خلاقيت هاي معاصر- بحران نقد".
16 دي ماه ساعت 30/15 تا 30/16 سخنراني رويين پاکباز با عنوان "نگاهي بر ششمين دو سالانه" ساعت 30/16 تا 15/18 سخنراني خانم کارين فون روک (K.Von Roque ) مدير اجرايي و منتقد هنراز آلمان با عنوان "وضعيت هنر در کشورهاي اسلامي" ساعت 30/18 تا 30/19 سخنراني بابک توسلي با عنوان "منتقد بومي ، هنر ملي ، مخاطب جهاني".
17 دي ماه ساعت 30/15 تا 15/17 سخنراني آقاي پروفسورديتررونته (Dieter Ronte ) مدير موزه هنر بن از آلمان با عنوان "نقد هنري جديد"، ساعت 30/17 تا 30/19 ميزگرد" نقد هنر معاصر ، ايران و جهان " با حضور محمد ابراهيم جعفري ، خسرو خسروي ، حميد سوري، محمد باقر ضيايي و مهرداد قهرماني .
لازم به يادآوري است که از مجموعه مقالات رسيده به دبيرخانه همايش ، از سه مقاله برتر قدرداني به عمل آمده و ضمن اهداي جوايزي ، آثار آنان درکتاب مجموعه مقالات همايش به چاپ خواهد رسيد.
در همايش ششمين دو سالانه نقاشي تهران
برنامه هاي همايش ششمين دوسالانه نقاشي تهران اعلام شد
همايش ششمين دو سالانه نقاشي تهران با حضور پنج سخنران ايراني و چهار سخنران خارجي از چهاردهم الي هفدهم دي ماه جاري برگزارخواهد شد.
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