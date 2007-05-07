اتحادیه اروپا بر اهمیت همکاری با کشورهای همسایه عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای با تایید مشارکت دادن کشورهای همجوار عراق برای ایجاد راه حلی درباره اوضاع عراق، بر اهمیت همکاری جامعه بین المللی و کشورهای همسایه عراق برای پیشبرد روند آشتی ملی در این کشور تاکید کرد.

این بیانیه همچنین حمایت اتحادیه اروپا از بازگشت امنیت وثبات در عراق را اعلام داشت و بر کمک به عراق برای تحقق حاکمیت و حفاظت از وحدت و سلامت ارضی این کشور تاکید کرد.

این بیانیه همه اقدامات تروریستی و حملات علیه ملت عراق را محکوم کرده است.