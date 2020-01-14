کشف بیش از ۱.۸ تن مواد مخدر در کرمانشاه/ دستگیری ۳۰۰۰ قاچاقچی

علی شمشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تا کنون یک تن و ۸۲۰ کیلوگرم مواد مخدر در سطح استان کرمانشاه کشف شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی نداشته‌ایم.

وی از کشف ۳۲ هزار قرص ترامادول و متادون و دستگیری ۳۰۰۰ قاچاقچی و توزیع کننده و ۲۰۰۰ معتاد طی این مدت خبر داد و افزود: همچنین یک محموله هشت تنی قرص متادون که از استان تهران در راه توزیع میان استان‌های غربی کشور بود در کمترین زمان ممکن توسط وزارت اطلاعات در حوالی استان قم کشف شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه بیان داشت: در این راستا باند دستگیر شده از چهار استان کشور بودند.

شمشیری خاطرنشان کرد: در حال حاضر معتادین استان کرمانشاه بیشتر مصرف کننده مواد مخدر سنتی و تریاک هستند.

وی از کشف شماری کارگاه پیش‌ساز شیشه خبر داد و گفت: تاکنون یک هزار و ۲۰۰ طرح در قالب گشت در محورهای مواصلاتی، اطراف مدارس و نقاط آلوده اجرا شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش از ۷۰۰ نوع مواد صنعتی به بازار آمده که شمار قابل توجهی از آنها شناسایی نشده و همچنین فعالیت بیش از ۱۵۰ کانال ماهواره‌ای دشمن به طور جدی در صدد به انحراف کشاندن جوانان و نوجوانان است.

شمشیری خاطرنشان کرد: مسئولان در حوزه فرهنگی بسیار ضعیف عمل کردند اگرچه امروز در عرصه جنگ نرم قرار داریم همچنین در فضای مجازی عده‌ای آب به آسیاب دشمن می ریزند.