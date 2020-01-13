اقدامات ترافیکی غیراستاندارد در تنگستان اصلاح شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعیپور صبح دوشنبه در نشست شورای ترافیک شهرستان تنگستان اظهار داشت: تحقق مصوبات این شورا باید برای افزایش ضریب ایمنی و تسهیل در رفت و آمد در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی اهتمام دستگاههای ذی ربط را برای رفع مشکلات ترافیکی خواستار شد و ادامه داد: به کار گیری تدبیر ترافیکی رضایتمندی عمومی را به همراه دارد.
فرماندار تنگستان به برخی اقدامهای ترافیکی از جمله ایجاد سرعتکاههای نامعلوم و یا وجود تعداد زیادی از شیارهای لغزنده فاقد استاندارد اشاره کرد و بر ضرورت اصلاح اینگونه طرحها تاکید کرد.
رفیعی پور افزود: وجود طرحهای غیر استاندارد علاوه بر اینکه احتمال بروز سوانح ترافیکی را افزایش میدهد، استهلاک خودروها و نارضایتی مردم را هم در پی دارد.
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