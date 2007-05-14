نخستین حضور شکوری و امید به پدیده شدن

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا شکوری در رقابتهای انتخابی نفر اول شد ولی می بایست برای حضور در ترکیب ثابت تیم ملی از سد فیض الله نفجم می گذشت. آسیب دیدگی عضو باتجربه تیم ملی این فرصت را در اختیار شکوری قرار داد تا دراولین حضور خود در ترکیب ثابت تیم ملی این شانس را داشته باشد تا راهی رقابتهای جهانی شده و در بزرگترین رویداد تکواندو به مصاف وزن اولی ها برود.

وی دراین رابطه به مهر گفت : خوب تمرین کرده ام وآمادگی بسیار خوبی هم دارم. قسمت این بود که در آوردگاه چین پیراهن وزن اول تیم ملی را برتن کنم. ولی نمی خواهم این فرصت را از دست بدهم. در اردوی تیم ملی نفرات با تجربه و عنوان دار کم نیستند، ساعی ، کرمی ، بی باک ، خداداد و .... در جریان تمرینات از هرکدام چیزهای فراوانی آموختم که مطمئن هستم در پکن خیلی به من کمک خواهد کرد. من به جای نفجم اعزام می شوم که این وظیفه مرا سنگین می کند. امیدوارم بتوانم جانشین شایسته ای برای وی باشم.

اما شکوری برای دست یابی به مدال کارآسانی را پیش رو ندارد. وزن اول یکی ازسخت ترین اوزان است که تقریبا تمام کشورها نفرات زبده ای را درارنج خود دارند. مهمترین آنها را باید یک کره ای عنوان داشت. "کیم هی جین" با سابقه طلای 2005 جهانی مادرید ، طلای جام جهانی 2002 توکیو و برنز جام جهانی 2006 که با شکست برابرنفجم حاصل شد در ترکیب تیم ملی کره قرارخواهد گرفت. بعد ازاین کره ای ،چاتوان" از تایلند باطلای 2006 آسیا، "سی فولا ماگمدوف " از روسیه با داشتن طلای 2006 اروپا و برنز 2005 جهان ، " خوان آنتونیو راموس" با داشتن برنز2001 جهان ، نقره جام جهانی 2006 را باید دیگر حریفان سرشناس شکوری بیان کرد و هرچند نباید از کنار نام نفراتی چون"دانیل الکویت" از آمریکا که طلای 2006 قاره خود را داراست ، " پل گرین" دارنده مدال نقره 2003 جهان ار انگلیس ، زاهد محمداف دارنده برنز 2005 جهان و نقره 2006 اروپا از آذربایجان ، لیزاردو دارنده مدال نقره 2006 آسیا از فیلیپین و"رودریگوئز" به سادگی گذشت.

شکوری در ادامه گفتگوی خود با مهر در مورد شناخت از این حریفان گفت: من در این رابطه از تجربیات نفجم خوب بهره برده ام . او تمام حریفان را به من معرفی کرده و راه مبارزه و شگرد آنها را توضیح داده است. به همین دلیل با شناخت نسبی ازتمام حریفان خود در چین به میدان می روم و امیدوارم بتوانم با دست پر برگردم.

علیرضا شکوری ازجوانان با آتیه تکواندو ایران است که طی ماه های گذشته مبارزات خوبی را در لیگ و جام باشگاه های آسیا به نمایش گذاشته است. او مزد زحمات شبانه روزی خود را گرفته و می تواند پدیده تیم ملی ایران درآووردگاه جهانی چین باشد. درطول سالهای اخیر هر زمان یک تکواندوکار برای اولین بار پیراهن تیم ملی را به تن کرده و به مسابقات مختلف رفته به مدال دست یافته است و امیدواریم که این جوان کم حرف بتواند در چین با ارائه مبارزات خوب نتیجه خوبی هم کسب کند. وی در دومین روز مسابقات یعنی شنبه 29 اردیبهشت به دیدار حریفان خود می رود.

هجدهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان از روز 28 اردیبهشت ماه جاری در شهر پکن چین برگزار خواهد شد.