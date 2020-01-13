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۲۳ دی ۱۳۹۸، ۱۳:۳۹

شماره ۵ فصل نامه تحلیلی - انتقادی حوزه منتشر شد

شماره ۵ فصل نامه تحلیلی - انتقادی حوزه منتشر شد

به همت دفتر تبلیغات اسلامی شماره پنجم فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل نامه تحلیلی - انتقادی حوزه «مجله حوزه، دوره شماره ۵ و پیاپی ۱۸۰» ویژه حوزه‌های دینی، با عنوان «نماد روشن فکری حوزوی» با صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، و مدیرمسئولی عباس صالحی و سردبیری حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا ایزدپناه و با محتوای: مقالات، پرونده، گفت وگو و … منتشر شد.

این شماره با سخن سردبیر: «هشدارها را جدّی بگیریم» آغاز می‌شود.
هم چنین با نوشتاری از: زهره رنجبر: «حوزه خواهران؛
ارتقای علمی و تخصص گرایی»؛ محمدحسن نجفی:
«بررسی و تحلیل مرجعیت زنان در فتاوای عالمان دینی»؛ مهدی سجادی امین:
«نقش جنسیت در افتا و مرجعیت»؛ علی شیرخانی:
«مرجعیت زنان (بررسی جواز و عدم جواز مرجع تقلیدشدن زنان)»؛ علیرضا زهیری:
«زیست زنانه در بوم مردانه، نیم نگاهی به حوزه علمیه خواهران»؛ علیرضا زهیری
«انگاره های اعتدالی و اجتهادی در موقعیت زنان»؛محمد پزشکی:
و در پرونده به مناسبت درگذشت علامه سیدجعفر مرتضی عاملی گفت وگو با حجت الاسلام رسول جعفریان و همچنین نوشته‌ای به همین تناسب از محمدجواد مصطفوی فرادیدتان می‌باشد.


علاقه مندان می‌توانند با دفتر این فصل نامه واقع در: قم، خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، صندوق پستی: ۵۹۹- ۳۷۱۸۵و یا با شماره :۳۱۱۵۲۶۲۰-۰۲۵ و واحد توزیع ۷-۶۶۶۶۱۱۳۷-۰۲۵ ارتباط برقرار کنند.

برای دسترسی به فایل پی دی اف مجله اینجا کلیک کنید.
 

کد مطلب 4824356

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