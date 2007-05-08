تامین اعتبار مسکن 94 هزار معلول و مددجو / شناسایی 3 میلیون نفر از اقشار نیازمند محروم از حمایت

جهانگیر فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حمایت از اقشار نیازمند افزود: در راستای حمایت از خانواده ها و زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار و همچنین کودکان نیازمند درقانون بودجه 300 میلیارد تومان اختصاص یافته که بزودی این اعتباربه کمیته امداد وسازمان بهزیستی پرداخت می شود.

وی از شناسایی 3میلیون نفر از اقشار نیازمندی که تحت پوشش هیچ یک ازنهادهای حمایتی نبوده اند در سال جاری خبر داد و خاطر نشان کرد: سال گذشته علاوه بر 6 میلیون مددجویی که تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده اند به 3 میلیون نفر از افراد پشت نوبتی نیز یارانه پرداخت شد ودر سال جاری 3 میلیون نفر دیگر از اقشار آسیب پذیر شناسایی خواهند شد .

مدیر کل امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تاکید کرد : یکی دیگر از اقداماتی که در سال جاری در جهت حمایت از نیازمندان صورت می گیرد پرداخت هزینه تحصیلی 40 هزار دانشجو و یک هزارو 780 دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد است.

فدایی افزود: همچنین تا پایان سال هزینه های معیشتی یک هزار و 800 نفر از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز پرداخت خواهد شد .