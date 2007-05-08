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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۸:۱۶

کاظم جلالی: اقدامات دیپلماتیک باید استمرار یابد/ با اقدامات کوچک نمی‌توان چالش‌های بزرگ را از بین برد

کاظم جلالی: اقدامات دیپلماتیک باید استمرار یابد/ با اقدامات کوچک نمی‌توان چالش‌های بزرگ را از بین برد

مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش‌بینی کرد با توجه به مواضع اخیر کشورهای 1+5 درباره فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان ، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر کند.

کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، چالش بین ایران و غرب بر سر فعالیت های هسته ای کشورمان را چالش کوچکی ندانست و گفت: سطح این چالش به اندازه‌ای بزرگ است که با اقدامات کوچک، نمی‌توان آن را بر طرف کرد.

وی افزود: تصمیم جدی جمهوری اسلامی ایران بر عدم تعلیق برنامه های هسته ای خود و همچنین تصمیم جدی غرب هم بر تعلیق فعالیت های هسته ای ایران استوار است و لذا در چنین شرایطی، از اقدامات کوچک نمی توان، انتظار حل چالش های بزرگ را داشت.

جلالی افزود: به نظر می رسد ایران و غرب همچنان بر تصمیمات خود پافشاری می کنند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: با توجه به مواضع اخیر کشورهای 1+5 درباره فعالیت های هسته ای کشورمان ، به نظر می رسد شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر، ترتیب صدور قطعنامه جدیدی را علیه کشورمان بدهد.

جلالی در عین حال خاطرنشان کرد: در فضای جدید به وجود آمده، اقدامات دیپلماتیک و رفت و آمدهای بین ایران و سایر کشورها باید استمرار یابد که اینگونه اقدامات اکنون توسط وزیر امور خارجه و دبیر شورای امنیت ملی در حال انجام است.
 

کد مطلب 482444

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