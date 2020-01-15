به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان بهار از دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای باطری خودرو با ۱۵ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ بزرگعلی نوری گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت باطری خودرو در شهرستان بهار و دریافت گزارش و شکایت‌های مردمی در این خصوص، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی گفت: مأموران تحقیقات پلیسی خود را با بررسی جغرافیای جرم و سوابق سارقان حرفه‌ای از بانک اطلاعاتی پلیس در دستور کار قرار دادند که در تحقیقات صورت گرفته، ۲ سارق حرفه‌ای شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار افزود: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی شهرستان در بازجویی‌های فنی به ۱۵ فقره سرقت باطری خودرو در شهرستان بهار اعتراف و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

دستگیری یک سارق و کشف چند فقره چک سرقتی در کبودرآهنگ

فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ از دستگیری یک سارق مغازه و کشف چند فقره چک سرقتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مجید گلی گفت: با اعلام خبری مبنی بر وقوع سرقت در یک مغازه در یکی از مناطق شهرستان کبودرآهنگ، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: طی بررسی‌ها مشخص شد سارق با پوشاندن سر و روی خود با کلاه و شال اقدام به سرقت کرده که با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی سارق شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ گلی بیان کرد: از محل اختفای این سارق، ۱۴ قطعه چک به مبلغ ۴۴۷ میلیون ریال و یک قطعه چک سفید امضا کشف که ضمن تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

کشف مرغ قاچاق در فامنین

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از کشف یک هزار قطعه مرغ قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی حسن حیدری گفت: مأموران انتظامی شهرستان فامنین با پایش محورهای مواصلاتی و اجرای ایست و بازرسی مقطعی، موفق به کشف یک هزار قطعه مرغ قاچاق و فاقد مجوز از یک دستگاه کامیون شدند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش مرغ‌های کشف شده را بیش از ۵۰۰ میلیون ریال ارزیابی کرده‌اند، افزود: یک متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین گفت: پلیس با تمام توان و به کارگیری حداکثری امکانات خود با پدیده شوم قاچاق مبارزه خواهد کرد و شهروندان نیز می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در زمینه قاچاق کالا با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.