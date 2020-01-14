حسین بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سالهای اخیر شاهد دریافت گزارشات مختلفی از افزایش عوارض ناشی از مصرف داروها و مکملهای نیروزای ورزشی به ویژه میان جوانان و ورزشکاران هستیم.
وی افزود: عوارض این مکملها به شکل دوپینگ به صورت عوارض کلیوی، کبدی، قلبی-عروقی، ناباروری و عقیمی، عوارض روحی و روانی، پرخاشگری و مرگ و میر زیر ۴۰ سال ظاهر میشود.
رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه بیان کرد: به دلیل افزایش سواد سلامت مردم و ارتقای فرهنگ اجتماعی آحاد جامعه به ویژه جوانان و ورزشکاران و خانوادهها نقش مهمی در کاهش عوارض سو مصرف ناشی از مصرف مواد و مکملهای نیروزای ورزشی دارند.
این مسئول با تاکید بر اینکه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به گروههای در معرض خطر در فضای مجازی حائز اهمیت ویژه ای است، خاطرنشان کرد: احقاق این امر نیازمند مشارکت همه جانبه ادارات ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، دانشگاهها و سازمانهای مردم نهاد و اصحاب رسانه است.
وی عنوان کرد: باید آگاهی بخشی بیشتری به دانش آموزان و دانشجویان در خصوص عوارض جدی مصرف این مواد و مکملها ارائه شود که البته به دلیل اینکه کرمانشاه به استان پهلوان پرور و ورزشکار معروف است، موضوع مصرف مکملهای نیروزا در استان نمود بیشتری دارد.
بیگلری گفت: درصدد تدارک برنامههای آموزشی مستمر و کاربردی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و اداره ورزش و جوانان در خصوص کاهش عوارض سو مصرف این مکملهای نیروزا بر سلامت مردم هستیم.
وی با بیان اینکه بسیاری از جوانان استان کرمانشاه مواد و مکملهای نیروزا را به صورت خودسرانه مصرف میکنند و البته برخی از این مواد هم تقلبی هستند، بیان داشت: این مواد در مکانهای مختلف نظیر برخی سالنهای ورزشی و برخی عطاریها ارائه و عرضه میشود.
رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه ادامه داد: در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور دانشگاه موضوع برخورد با عرضه مکملهای ورزشی غیرمجاز طرح شده و مصوبات در دست اجرا و پیگیری است.
این مسئول عنوان کرد: همایش بزرگ فرهنگی -اجتماعی سلامت محور در راستای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به آحاد جامعه، جوانان و ورزشکاران برای کاهش عوارض ناشی از سو مصرف مکملهای نیروزا و دوپینگ اسفند ماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد.
بیگلری خاطرنشان کرد: با توجه به رسالت دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر حفاظت و صیانت از مردم و جامعه، درصدد هستیم اطلاع رسانی و ارائه آموزشهای کاربردی که منجر به تغییر رفتار در جوانان و نوجوانان شود، در دستور کار قرار گیرد.
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