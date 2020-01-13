به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواشناسی سیستان و بلوچستان، علی ملاشاهی با اشاره به صدور اطلاعیه جوی شماره ۴۵ این اداره کل اظهار داشت: فعالیت این سامانه بیشتر روی دریای عمان است اما برخی نواحی ساحلی و ارتفاعات جنوب غربی سیستان و بلوچستان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه رگبار باران در این مناطق سبب جاری شدن روان آب می‌شود، افزود: با توجه به مواج شدن هم زمان دریا توصیه می‌شود از تردد شناورهای کوچک صیادی و تفریحی به دریا خودداری شود و بالگردهای امدادی در مناطق سیل زده جوانب احتیاط را رعایت کنند.

رئیس گروه پیش بینی و هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: فعالیت این موج کم دامنه کوتاه است و انتظار می‌رود بعدازظهر چهارشنبه از استان خارج شود.

وی به وزش باد شدید با سرعت ۴۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت در شمال، مرز شرقی، برخی نواحی مرکزی، نوار غربی و سواحل سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: با توجه به شمالی بودن جریانات انتظار می‌رود سرمای هوا در سطح استان و مناطق سیل زده افزایش یابد.