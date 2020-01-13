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۲۳ دی ۱۳۹۸، ۱۴:۱۴

آلمان نیز درخصوص لیبی نشست برگزار می‌کند

آلمان نیز درخصوص لیبی نشست برگزار می‌کند

مقامات آلمان از برگزاری نشستی درخصوص لیبی در کشورشان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آلمان قصد دارد درخصوص اوضاع لیبی نشست برگزار کند.

این نشست قرار است نوزدهم ژانویه (۲۹ دی) برلین پایتخت آلمان برگزار شود.

بر اساس این گزارش، این نشست با حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4824501

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