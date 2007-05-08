واکنش داوران به انتشار یک گزارش ؛ تا اتهامات وارده مشخص نشود قضاوت نمی کنیم / قهرمانی : مسئولان فدراسیون باید از حق داوران دفاع کنند / این اتهامات به حیثیت داوری لطمه وارد می کند / پرویز سیار : ادعاهایم را در دادگاه ثابت می کنم / مدرک من شاهد زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی گزارش منتشر شده در یکی از روزنامه های ورزشی و اتهاماتی که توسط یکی از کارشناسان به داوران وارد شده بود، داوران شاغل در رقابت های لیگ برتر با تنظیم نامه ای و ارسال آن به فدراسیون فوتبال اعلام کردند که تا مشخص شدن تکلیف نهایی این اتهام در رقابت های لیگ برتر قضاوت نخواهند کرد.

در این نامه از دبیر فدراسیون فوتبال خواسته شده است تا هرچه زودتر این اتهامات مورد بررسی قرارگیرد تا از حیثیت داوران دفاع شود.

به نظر می رسد در راستای این اقدام آنها قصد ندارند در مسابقات فردای لیگ برتر، ( در صورت برگزار شدن ) قضاوت کنند و به نشانه اعتراض تا اطلاع ثانوی از قضاوت در لیگ اجتناب خواهند کرد.

قهرمانی : این اتهامات به حیثیت داوری لطمه وارد می کند

داور بین المللی فوتبال کشورمان در واکنش به انتشار اتهاماتی مبنی بر تطمیع داوران از سوی برخی تیم ها و مسئولان ورزشی، از مسئولان فدراسیون فوتبال و مراجه قضایی خواست تا این اتهام را پیگیری کنند.

محسن قهرمانی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه امروز یکی از نشریات ورزشی مطلبی را به چاپ رسانده که صحت و سقم آن هنوز برهیچ کس روشن نیست. نمی دانم به چه دلیلی این مطلب منتشر شده است و فردی که این مطالب را مطرح کرده به چه مدرکی استناد کرده است.

وی ادامه داد: فردی که داوران را متهم کرده بهتر است مدارک خود را ارایه دهد در غیراین صورت داوران به هیچ وجه از حق قانونی خود نمی گذرند و تا آخرین لحظه این مسئله را پیگیری خواهند کرد.

این داور جوان تاکید کرد: جامعه داوری از اتهامی که به آنها وارد آمده بسیار ناراحت است و خواستار پیگیری مسئولان فدراسیون فوتبال و مراجع قضایی است. متاسفانه امسال همه گونه اتهامی به جامعه داوری وارد آمده و تنها چیزی که مطرح نشده بود همین مسئله بود که بدون دلیل علیه داوران عنوان شد.

قهرمانی با اشاره به حساسیت و نزدیکی رقابت درمسابقات لیگ برترخاطرنشان کرد: طی شش دوره گذشته مسابقات لیگ تا به این اندازه حساس و با اهمیت نشده بود درحال حاضر تیم های صدر و قعر جدول رقابت نزدیکی با هم دارند و هراظهار نظر نسنجیده ای می تواند آرامش فوتبال را برهم بزنند.

وی تصریح کرد: درشرایطی که داوران نیازمند تمرکز بیشتر هستند امروز مواردی مطرح شده که می تواند به حیثیت آنها خدشه وارد کند.

داور بین المللی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: عاجزانه از فردی که بحث اتهام به داوری را مطرح کرده می خواهم که دلایل و مدارک خود را ارایه دهد. این خواسته من نیست و جامعه داوری خواهان رسیدگی به این مسئله هستند. ما به هیچ عنوان از حق خود کوتاه نمی آییم و تا آخرین لحظه این مسئله را پیگیری خواهیم کرد.





پرویز سیار : ادعاهایم را در دادگاه ثابت می کنم / مدرک من شاهد زنده است

پرویز سیار که روز دوشنبه در مصاحبه با یکی از روزنامه های ورزشی اتهاماتی را به برخی داوران وارده کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید مجدد بر حرفهایش گفت : پس از درگیری لفظی که هفته گذشته با یکی از داوران باتجربه کشورمان بر سر چنین مسائلی داشتیم یکی از داوران بین المللی پرده از اتفاقاتی برداشت که نشان می دهد وضعیت فساد مالی در بین برخی داوران وخیم تر از برداشت های قبلی من بود.

این کارشناس داوری فوتبال کشورمان در جواب این سوال که آیا توانایی اثبات ادعا و اتهام خود در دادگاه را دارد؟ خاطر نشان کرد: بهتر است داوران از من شکایت کنند تا ادعاهایم را در دادگاه به اثبات برسانم. من سه شاهد زنده دارم که ادعای آنها خود صورتجلسه است. یک کارشناس داوری ، یک داور بین المللی و یک کمک داور ملی شاهد من هستند که اگر لازم باشد در دادگاه شهادت خواهند داد.

پرویزسیار ادامه داد: وقتی یک مسئول به یک داور رشوه می دهد هیچوقت بطور رسمی این کار را انجام نمی دهد . بلکه با کمک یک دلال کارهای خود را پیش می برد تا زمانی که عمل خلاف آنها فاش شد همه چیز را حاشا کنند. در این بین تنها شهادت شاهدان عینی است که می تواند پرده از مسائل پشت پرده و رشوه دادن آنها بردارد. من نیز با استناد به شهادت آن داور بین المللی قصد رسیدگی به این مسائل را دارم.