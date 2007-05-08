مصلحت لبنان در تشکیل دولت مردمی و عادلانه است نه در دولت پارلمانی / شورای امنیت صلاحیت رسیدگی به پرونده ترور حریری را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله در گفتگو با شبکه العالم، گفت : آنچه در گزارش اولیه کمیته وینوگراد اعلام شده است؛ ظواهر مسئله است و ابعاد پنهانی آن فاش نشده است.



وی تاکید کرد : افشای ابعاد پنهان گزارش وینوگراد در جهان عرب،اسرائیل ولبنان سروصدا به پا خواهد کرد زیرا به وضوح نشان خواهد داد که تصمیم درباره جنگ 33روزه اخیر نه در تل آویو بلکه در واشنگتن گرفته شد و این جنگ با همدستی آمریکا، اسرائیل با برخی کشورهای عربی و طرفهای لبنانی صورت گرفت.



نصرالله گفت : دولت اسرائیل تصمیم درباره جنگ را تنها در دو ساعت بررسی کرد، تصمیمی که به اسرائیل ابلاغ شد که این جنگ را به راه اندازد، از سوی آمریکا اتخاذ شد، جنگ 33 روزه یک جنگ کاملا آمریکایی بود که با اجرای اسرائیل صورت گرفت و در دستیابی به اهداف خود شکست خورد.

نصرالله گفت : ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل هیچ دیدگاه راهبردی نداشت که بتواند درباره این جنگ تصمیم بگیرد، بلکه این آمریکا بود که دستور جنگ را صادر کرد واسرائیل مجری آن بود که این جنگی بخشی از طرح آمریکا در خاورمیانه بود که رسانه ها وبرخی مسئولان آمریکایی و اسرائیلی در ماههای گذشته اعتراف کردند که طرح آمریکا در منطقه موانعی دارد که در فلسطین ، گروههای مقاومت ودر راس آنها، حماس، در لبنان گروههای مقاومت از جمله حزب الله ودر سطح دولتها نیز ایران و سوریه از موانع اجرای طرحهای هستند.

وی افزود : بر اساس طرح آمریکا باید در خلال سال 2006 بسیاری از این موانع برطرف می شد،اما آنها درفلسطین نتوانستند حماس را که در انتخابات هم به پیروزی رسید، حذف کنند در لبنان قادر به حذف مقاومت که در حزب الله مجسم شده است، نشدند.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد : طرح آمریکا کاملا شکست خورده است نه اینکه در حال شکست خوردن باشد.

نصرالله گفت : جنگ تموز( جنگ 33روزه تابستان اسرائیل علیه لبنان) پیامدها و نتایج زیان باری بر اسرائیل و آینده رهبران سیاسی و نظامی این رژیم دارد؛ اثرات روحی و راهبردی در سطح نظامی و امنیتی که جنگ 33روزه به جا گذاشت به آسانی قابل حل نیست.

وی افزود: مشکل امروز اسرائیل، مشکل رهبری است؛ اینکه آیا رهبران قدرتمند و شایسته برای حل بحران ها و مشکلات این رژیم وجود دارند از مشکلات این رژیم است.

نصرالله درباره احتمال جنگ افروزی دیگر رژیم صهیونیستی گفت : باید همیشه در برابر اسرائیل، هوشیاری و آمادگی خود را حفظ کنیم، زیرا ماهیت این رژیم، ماهیتی تجاوزکارانه است.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود : اینکه آیا آمریکا بار دیگر به اسرائیل برای جنگ افروزی در لبنان دستور خواهد داد، پاسخ من مثبت است.

نصرالله درباره میزان تاثیرگذاری پیروزی حزب الله درجنگ 33روزه بر طرحهای آمریکا در منطقه گفت : لبنان حلقه مرکزی در شکست طرح آمریکا بود، در فلسطین طی چند سال اخیر، رژیم اسرائیل سیاست ترور رهبران مقاومت را در پیش گرفت ورهبران برجسته مانند شیخ احمد یاسین و عبدالعزیز الرنتیسی را به شهادت رساند با این تصور غلط که این ترورها به پایان مقاومت و مهار انتفاضه منجر خواهد شد که این برداشت اسرائیل اشتباه بود که پیروزی حماس در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین هم بر برداشت و تصور اشتباه اسرائیل صحه گذاشت.

دبیرکل حزب الله تصریح کرد : اگر اسرائیل پیش از جنگ تموز( جنگ 33روزه تابستان ) در سرکوب مقاومت فلسطین ناکام ماند پس از این جنگ نیز در مهار حزب الله و حامیان آن شکست خورد.

نصرالله تاکید کرد : به اعتقاد من هیچ جایی برای موفقیت طرحهای آمریکا در منطقه وجود ندارد، طرح آمریکا شکست خورده است نه اینکه در حال شکست باشد.

دبیرکل حزب الله در عین حال به توطئه خطرناک آمریکا برای به راه انداختن جنگ طایفه ای و مذهبی به ویژه در عراق و لبنان اشاره کرد که برخی طرفهای منطقه ای و داخلی ورسانه ها با واشنگتن برای بروز چنین جنگی همدست شده اند، اما هوشیاری و

بیداری رهبران مذهبی و سیاسی ومردم این کشورها سبب شده است که این هدف واشنگتن محقق نشود.

نصرالله درباره طرح آمریکا در عراق گفت: طرح آمریکا دو اولویت را دنبال می کند که اولین آن نفت ودومین اولویت هم اسرائیل است.

دبیرکل حزب الله در بخشی دیگر از این گفتگو به بحران کنونی در لبنان اشاره و بار دیگر بر غیر قانونی بودن دولت فواد سنیوره تاکید کرد.

وی گفت : هر گونه تصمیمی در کشور به سبب حضور نداشتن نمایندگان بخش گسترده ای از ملت لبنان بی ارزش و غیر قانونی است .

دبیرکل حزب الله لبنان خطاب به گروه حاکم بر این کشور موسوم به 14مارس خاطر نشان کرد : سلطه بر لبنان مانند رویایی است که هرگز محقق نخواهد شد؛ لبنان را هرگز یک گروه نمی تواند اداره کند،بلکه لبنان باید با دولت وحدت ملی منتخب از نمایندگان تمام طیفها و گروهها اداره شود.

نصرالله خاطر نشان کرد : حزب الله هرگز خواهان درگیری وجنگ داخلی در لبنان نیست و اصل انتقامجویی و هرشکلی از اشکال جنگ داخلی از نظر ما مردود است .

دبیرکل حزب الله گفت : ما به عنوان مخالفان دولت خواستار رجوع به مرجعیت مردم به عنوان منشاء قدرت در لبنان هستیم.

وی گروه 14مارس را به انحصار طلبی متهم کرد و گفت : منطق گروه حاکم بر لبنان، منطق انحصارطلبی، تکروی، نادیده گرفتن مخالفان و قدرت مردمی آنها است.

نصرالله در بخشی دیگر از این گفتگو وجود هرگونه شکاف طایفه ای ومذهبی در لبنان را رد کرد و گفت : در لبنان شکاف سیاسی وجود دارد نه شکاف طایفه ای؛ زبان طایفه ای زبانی منفور است.

وی درباره مسئله انتخابات ریاست جمهوری لبنان خاطر نشان کرد : ما با اصل قانون اساسی که رئیس جمهور باید مارونی باشد، موافقیم، اما بر ضرورت اینکه انتخاب رئیس جمهور باید بر اساس اصل دو سوم باشد، تاکید می کنیم، اگر منطق اکثریت حاکم بر لبنان، انتخاب رئیس جمهوری غیر از معیار دو سوم باشد، لبنان وارد بحران بسیار حادی خواهد شد.

به گزارش مهر، سید حسن نصرالله درباره طرح تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان گفت : ما دیدگاه و موضع خود را درباره این دادگاه به دبیرکل سازمان ملل متحد در سفر اخیر وی به لبنان ودیدارش با هیئتی از جنبش حزب الله و نیز دیدار با نیکلا میشل مشاور حقوقی دبیرکل سازمان ملل متحد به صراحت بیان کردیم ؛ موضع ما روشن و صریح است؛ ما با اصل تشکیل دادگاه برای محاکمه عاملان ترور شهید حریری مخالف نیستیم و در گفتگوهای ملی درباره آن توافق کردیم که تشکیل آن باید بر اساس قوانین و مقررات لبنان صورت گیرد.

دبیرکل حزب الله بر مخالفت قاطع این جنبش با تشکیل دادگاه بین المللی بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد که غربی ها به ویژه آمریکایی ها در صدد تصویب آن هستند، تاکید کرد و گفت : هر قطعنامه ای از سوی شورای امنیت درباره تشکیل دادگاه بین المللی بر اساس فصل هفتم، بی ارزش و غیر قانونی است و ما هرگز آن را نخواهیم پذیرفت.

نصرالله تاکید کرد : شورای امنیت وجاهت قانونی و حقوقی برای تشکیل دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری ندارد.

وی درباره اینکه برخی معتقدند مسئله تشکیل دادگاه حل شده است، گفت : اصل مشکل ما، دولت کنونی است که غیر قانونی است نه مسئله تشکیل دادگاه؛ ما به این علت از دولت خارج شدیم که در میز گفتگوهای داخلی، طرف دیگر( گروه 14 مارس) با اصل تشکیل دولت وحدت ملی مخالفت کرد؛ حتی مسئله تشکیل دادگاه در جلسات گفتگوهای ملی مطرح نشد.

نصرالله با انتقاد مجدد از عملکرد دولت سنیوره در دوران جنگ و پس از آن تاکید کرد : ما هرگز به سبب تشکیل دادگاه از دولت خارج نشدیم، این مغالطه کاری است که می گویند ما به این دلیل ازدولت خارج شدیم، مطالبه و خواست اساسی ما تشکیل دولت وحدت ملی است.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت : ما اطمینان داریم که اوضاع لبنان، اوضاع منحصربه فردی است؛ ما هرگز دموکراسی بر اساس آنچه غربی ها می خواهند، نمی خواهیم؛ بلکه خواهان دموکراسی از نوع لبنانی آن هستیم.

وی بار دیگر با غیر قانونی خواندن دولت سنیوره تاکید کرد : لبنان تنها با مشارکت کامل همه گروهها و طیفهای لبنانی باید اداره شود نه بر اساس اکثریت واقلیت؛ ما هرگز نمی خواهیم در موقعیت گدایی و تمنا قرار گیریم، تشکیل دولتی منتخب از نمایندگان همه گروهها به نفع لبنان است؛ مصلحت لبنان در تشکیل دولت عادلانه، مردمی ومشارکت همگان است نه در دولت اکثریت پارلمانی.

نصرالله بار دیگر تنها راه حل مشکلات کنونی لبنان را تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی دانست .

نصرالله، ادعاها واتهامات مقامهای رژیم صهیونیستی علیه عزمی بشاره نماینده عرب مستعفی پارلمان( کنیست) این رژیم مبنی بر همکاری اطلاعاتی وی با حزب الله در جنگ 33روزه تل آویو علیه لبنان را بی پایه و اساس دانست؛ وی از عزمی بشاره به عنوان شخصیتی شجاع و مخالف سیاستهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی یاد کرد.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد : مردم لبنان از تجربه های گذشته درس گرفته اند وهرگز به سمت جنگ داخلی و درگیری مذهبی کشانده نخواهند شد و طرحهای آمریکا هر روز با شکست بیشتری روبرو خواهد شد.

نصرالله در ادامه این گفتگو با تاکید بر شکست سیاستهای سلطه جویانه و خصمانه آمریکا در قبال ایران و سوریه برای منزوی کردن این دو کشور، خاطر نشان کرد: برای واشنگتن راهی به جز برقراری رابطه با دمشق و تهران نمانده است.



دبیرکل حزب الله تصریح کرد : سیاست انزوای ایران به پیروزی نینجامیده است و آمریکا نتوانست ایران را منزوی کند.

نصرالله درادامه با اشاره به تلاش های آمریکا برای منزوی کردن سوریه تصریح کرد: سیاست های آمریکایی، بین المللی و عربی برای انزوای سوریه نیز به پایان رسید، زیرا سال آتی سوریه ریاست اتحادیه عرب را برعهده می گیرد.

دبیرکل حزب الله درباره احتمال ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران خاطرنشان کرد: آنچه وجود دارد، فضاهای ایجاد رعب و جنگ روانی است و حتی اگر فضایی برای حمله به ایران وجود داشته باشد؛ چنین اقدامی تعلیق یا به تاخیر می افتد.

وی با اشاره مشکلاتی که "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا درتامین هزینه نیروهایش درعراق با آن روبرواست، این سوال را مطرح کرد که چگونه ممکن است آمریکا با ایران وارد جنگ جدیدی شود آن هم در شرایطی که درآمریکا چند دستگی شدید وجود دارد؟. خواه بین موسسات آمریکایی یا مردم آمریکا. به طوری که دوسوم مردم آمریکا جنگ جدید را تایید نمی کنند، بلکه خواستارعقب نشینی ازعراق هستند.

"سید حسن نصرالله" تاکید کرد: "بوش" راه دیگری ندارد؛ مگراینکه به توصیه های کمیته "بیکر - همیلتون" عمل کند و برای این دولت ( آمریکا) راهی به جز گشایش روابط با تهران و دمشق و بررسی عقب نشینی از عراق وجود ندارد.