  1. دين، حوزه، انديشه
  2. همایش ها و میزگردها
۲۳ دی ۱۳۹۸، ۱۷:۱۵

فردا در شهر کتاب مرکزی؛

مراسم اهدای جوایز نهمین دوره جایزه فتح‌الله مجتبایی برگزار می شود

مراسم اهدای جوایز نهمین دوره جایزه فتح‌الله مجتبایی برگزار می شود

مراسم اهدای جوایز نهمین دوره جایزه فتح‌الله مجتبایی فردا در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای جوایز نهمین دوره جایزه فتح‌الله مجتبایی با حضور اصحاب فرهنگ و اندیشه، سه‌شنبه ۲۴ دی ماه ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

در این مراسم از میان چهل رساله دکتری در حوزه «زبان و ادبیات فارسی» و «ادیان و عرفان» که به دبیرخانه رسیده، رساله‌های برتر و تشویقی معرفی و از نویسندگان این پایان‌نامه‌ها تقدیر می‌شود.

هم‌چنین هیأت داوران گزارشی تحلیلی درباره رساله‌های دریافتی ارائه خواهند کرد و درباره ویژگی‌های رساله‌های برتر سخن می‌گویند.

از علاقه‌مندان، استادان و دانشجویان رشته‌های زبان و ادبیات فارسی و ادیان و عرفان دعوت می‌شود در این مراسم حضور یابند.

کد مطلب 4824599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه