به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای جوایز نهمین دوره جایزه فتح‌الله مجتبایی با حضور اصحاب فرهنگ و اندیشه، سه‌شنبه ۲۴ دی ماه ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

در این مراسم از میان چهل رساله دکتری در حوزه «زبان و ادبیات فارسی» و «ادیان و عرفان» که به دبیرخانه رسیده، رساله‌های برتر و تشویقی معرفی و از نویسندگان این پایان‌نامه‌ها تقدیر می‌شود.

هم‌چنین هیأت داوران گزارشی تحلیلی درباره رساله‌های دریافتی ارائه خواهند کرد و درباره ویژگی‌های رساله‌های برتر سخن می‌گویند.

از علاقه‌مندان، استادان و دانشجویان رشته‌های زبان و ادبیات فارسی و ادیان و عرفان دعوت می‌شود در این مراسم حضور یابند.