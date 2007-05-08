سلطانیه : پاسخ ایران درباره دستور کار اجلاس وین امروز اعلام می شود / رئیس ژاپنی کنفرانس : امروز تصمیم نگیریم با مشکل روبرو خواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،درحالی که کنفرانس بازبینی NPT در معرض خطر انحلال قرار دارد ، رئیس ژاپنی این کنفرانس گفت : " اگر تا سه شنبه صبح تصمیم خود را نگیریم، در انجام گفتگوهای مهم درباره مسائل واقعی با مشکل روبرو خواهیم شد."

این کنفرانس که از دوشنبه 10 اردیبهشت گذشته آغاز شده، طبق برنامه ریزیهای انجام شده روز جمعه به پایان خواهد رسید ، اما این احتمال وجود دارد که زودتر از این زمان به دلیل اجماعی که بین اعضای آن وجود ندارد، منحل شود.

تهران در حال بررسی پیشنهاد آفریقای جنوبی است . آفریقای جنوبی تلاش کرده تا به این اختلافها با ارئه پیشنهادی پایان دهد. پیشنهاد این کشور این است که متن پیشنهادی رئیس این کمیته به عنوان دستور کار تصویب شود و در عوض این کمیته در یک مصوبه مستقل تاکید کند مقصودش از "پایبندی به معاهده" در این متن همان "پایبندی به تمام مواد معاهده" است.



"یوکیا آمونو" نماینده ژاپن در آژانس بدون اشاره به نام ایران گفت که به وی گفته شده پاسخ ایران زودتر از روز سه شنبه نخواهد بود و این بدان معناست که تا آن زمان پاسخی وجود نخواهد داشت.

یک دیپلمات اروپایی ادعا کرد : ایران در حال استفاده از بهانه است تا با کل کنفرانس بازی کند.

آمونو نیز خاطر نشان کرد:" ان پی تی با مشکلات و چالشهای واقعی روبروست . ایران ادعا می کند که با جدیت در حال بررسی این مسئله است؛ دارد دیر می شود. آنها زمان زیادی را برای تصمیم گیری صرف می کنند."

اعضای معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای روز دوشنبه ( 10 اردیبهشت ماه) در وین گرد هم آمده و راه های جلوگیری از ایجاد شکاف در این معاهده را بررسی خواهند کرد. نشست "کمیته مقدماتی" در وین تا 11 می (21 اردیبهشت ماه) ادامه خواهد داشت.

ایران با تغییر هدفمند یکی از عبارتهای قید شده در دستور کار این نشست توسط هیئت نمایندگی آمریکا با عنوان "پایبندی کامل به این معاهده" مخالفت کرده است. اعتراض ایران از آنجا ناشی می شود که در این جمله صرفا بر کلمه "معاهده" تاکید شده نه بر " کلیه مواد و مفاد معاهده" . از نظر جمهوری اسلامی ایران تغییر دستورکار از پیش تعیین شده این اجلاس از سوی آمریکا و همپیمانان غربی اش با این هدف انجام شده تا با کلی گویی ، راه انحصار طلبی و تفسیرهای مغایر با مواد 6 (خلع سلاح هسته ای ) و 4 ان پی تی مبنی بر حق کلیه اعضا برای تولید انرژی هسته ای صلح آمیز باز گذاشته شود.

این نشست اولین سری از نشست هایی است که برای بازنگری ان پی تی در سال 2010 برگزاری می شود.

این معاهده هر 5 سال یک بار بررسی می شود که در نشست قبلی آن در سال 2005 اعضای شرکت کننده نتوانستند درباره دستورالعمل آن به توافق برسند.

به گزارش مهر، غرب در حالی منتظر تصمیم گیری ایران است که در این نشست به اجماع 130 کشور نیاز است. سوریه و ونزوئلا از مخالفتهای ایران با دستورکار این نشست حمایت کرده اند.ان پی تی معاهده ای است که متشکل از 189 کشور است که در سال 1978به تصویب کشورها رسید و در آن خواستارممانعت از تکثیر تسلیحات هسته ای شده اند؛ اما درعین حال ماده 6 این معاهده از کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای نیز خواسته است تا خلع سلاح را آغاز کنند که نه تنها درعملی کردن این ماموریت توفیقی حاصل نکرده اند، بلکه چند کشور دیگر نیز به جمع دارندگان تسلیحات هسته ای پیوسته اند . در حالی که این پیمان را امضا نکرده اند.