اعزام‎ گروه‎‎ امداد و نجات‎ مالزي‎ به ايران‎ لغو شد

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از واحد مركزي‎‎ خبرمقامات‎‎ مالزي علت لغو اين‎ پرواز را كه‎ قرار بود ديشب‎ به سمت ايران اعزام شود اجازه نيافتن براي عبور از آسمان كشورهاي‎‎ سريلانكا و مولداوي به‎ علت‎ نظامي‎ بودن‎‎ هواپيما بوده است. قاسم‎ محب‎علي‎ سفير جمهوري‎‎ اسلامي ايران‎ در مالزي گفت: مقامات مالزي‎ تلاش‎ كردند امروز سه‎‎ شنبه شب‎ اين‎ پرواز انجام شود اما با هماهنگي‎ تهران‎ به‎‎‎‎ آنها اطلاع داده شد نيازي‎ به اعزام‎ گروه امداد و نجات‎‎ نيست و اكنون‎ منطقه‎‎‎‎ زلزله زده به كمك‎هاي‎ پزشكي‎‎ و درماني نياز مبرم‎ دارد. اين‎‎‎ در حالي‎ است‎‎ كه‎‎ تمام‎ رسانه هاي‎ اين كشور امروز خبر عزيمت اين گروه‎ را با انتشار تصويري‎‎‎از هواپيما و بارگيري خودروهاي نجات‎ اعلام‎ كرده‎ اند.