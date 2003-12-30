اعزام‎ گروه‎‎ امداد و نجات‎ مالزي‎ به ايران‎ لغو شد

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از واحد مركزي خبرمقامات مالزي علت لغو اين پرواز را كه قرار بود ديشب به سمت ايران اعزام شود اجازه نيافتن براي عبور از آسمان كشورهاي سريلانكا و مولداوي به علت نظامي بودن هواپيما بوده است. قاسم محبعلي سفير جمهوري اسلامي ايران در مالزي گفت: مقامات مالزي تلاش كردند امروز سه شنبه شب اين پرواز انجام شود اما با هماهنگي تهران به آنها اطلاع داده شد نيازي به اعزام گروه امداد و نجات نيست و اكنون منطقه زلزله زده به كمكهاي پزشكي و درماني نياز مبرم دارد. اين در حالي است كه تمام رسانه هاي اين كشور امروز خبر عزيمت اين گروه را با انتشار تصويرياز هواپيما و بارگيري خودروهاي نجات اعلام كرده اند.
مقامات مالزي اعلام كردند پرواز هواپيماي نظامي حامل گروه امداد و نجات اين كشور براي اعزام به منطقه زلزله زده ايران لغو شده است.
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