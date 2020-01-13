به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر خارجه اوکراین امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که وزرای خارجه ۵ کشوری که اتباع آنها در حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران حضور داشتند، قرار است روز پنجشنبه هفته جاری در لندن با یکدیگر دیدار کنند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، قرار است در این نشست درباره اقدامات احتمالی قانونی در خصوص این حادثه و نیز موضوع دریافت غرامت از سوی خانواده قربانیان تصمیم گیری شود.

گفتنی است، اتباعی از کشورهای ایران، اوکراین، انگلیس، کانادا، سوئد و افغانستان از سرنشینان هواپیمای مذکور بوده‌اند.

گفتنی است صبح چهارشنبه یک هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی پس از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی تهران در حوالی شاهدشهر شهریار سقوط کرد. در این حادثه تمام ۱۷۹ مسافر و خدمه پرواز که اغلب دارای تابعیت ایرانی-کانادایی بودند؛ جان خود را از دست دادند.

ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضمن عرض تسلیت و اظهار همدردی با خانواده‌های داغدار هم وطن و جان باختگان اتباع سایر کشورها، از خطای انسانی پیش آمده عذرخواهی کرده است.