تبعات لغو این بازی گریبان فدراسیون فوتبال را می گیرد / مسئولان سازمان لیگ تاکید کردند این بازی لغو نخواهد شد

مدیرعامل باشگاه مس کرمان درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لغو دیدار روز سه شنبه این تیم برابر استقلال اهواز گفت: در حالیکه ما صبح امروز به تهران آمده ایم تا راهی اهواز شویم مسئولان سازمان لیگ به ما خبر داده اند که این دیدار لغو شده است. این در حالیست که طی روزهای گذشته بارها با مسئولان سازمان لیگ صحبت کرده ایم و آنها تاکید کرده اند که این بازی قطعا بدون هیچ تاخیری برگزار خواهد شد.

حمید نیک نفس ادامه داد: ما از بابت لغو این بازی لطمه می بینم و باعث برهم خوردن برنامه تمرینات تیم خواهد شد. البته به رای فدراسیون فوتبال احترام می گذاریم و منافع ملی را بر برگزاری بازیها ارجح می دانیم اما زمانی که برنامه این بازی از مدتها قبل مشخص بوده است، مسئولان سازمان لیگ می توانستند با برنامه ریزی بهتر مانع از تعویق بازی شوند.

مدیرعامل مس با بیان اینکه تبعات این بازی گریبان فدراسیون فوتبال را خواهد گرفت تاکید کرد: قطعا این تصمیم اعرتاض تیم های استقلال و سایپا را هم به دنبال خواهد داشت. آنها در کورس قهرمانی هستند و بازی استقلال اهواز هم در این مورد تاثیر گذار است. ضمن اینکه ادامه این بی نظمی ها باعث می شود که سایر باشگاه ها هم هر بار به بهانه ای خواستار تعویق بازیهایشان شوند.

نیک نفس در ادامه به شرایط تیم فوتبال مس کرمان اشاره کرد و افزود: تیم درهفته های گذشته روند روبه رشدی را از لحاظ تاکتیکی و روحی پشت سرگذاشته است و امیدوارم در بازی های باقیمانده بهترین نتیجه را کسب کنیم تا در پایان لیگ به جایگاهی که وعده داده بودیم، دست یابیم.

وی ادامه داد: در بازی با سپاهان و برق شیراز بازیکنان تیم ضمن ارائه فوتبالی زیبا، نتایج خوبی را هم کسب کردند. البته در شرایط فعلی نتیجه مهم نیست زیرا تطبیق پیدا کردن بازیکنان با برنامه های تاکتیکی کادر فنی نیاز به زمان دارد.

نیک نفس همچنین تاکید کرد: هدفمان درسال آینده حضور در نیمه بالای جدول رقابت های لیگ برتر است ولی با توجه به برنامه و هزینه ای که برای فصل بعد در نظر گرفته شده، کسب قهرمانی در جام حذفی انتظار دور از دسترس نخواهد بود.

وی در مورد ادامه همکاری با کاظمی اضافه کرد: قرارداد ایشان را یک فصل دیگر تمدید کردیم. بازیکنان فصل آینده هم با نظر سرمربی تیم جذب خواهند شد، ضمن اینکه دراموری که مربوط به کادرفنی است دخالت نخواهیم کرد.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در مورد بازیکنان عراقی این تیم افزود: بعید می دانم برای فصل آینده قرارداد بازیکنان عراقی را تمدید کنیم زیرا آنها بیش از 60 درصد بازی های مس از به علت شرکت در اردوها و مسابقات تیم های مختلف ملی عراق از دست دادند.

نیک نفس درپایان گفت: جذب بازیکنان مطرح ایرانی در ارجحیت برنامه های باشگاه مس کرمان قرار دارد ولی اگر نتوانستیم برای رفع نقاط ضعفمان بازیکن ایرانی به خدمت بگیریم بازیکنان اروپای شرقی را جذب خواهیم کرد.