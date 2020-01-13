دستگیری سارقان ساختمان های نیمه کاره با ۱۶ فقره سرقت در دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "منوچهر مکی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره موضوع به طور ویژه در دستور کار ماموران پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات تخصصی و سرنخ‌های به جا مانده از محل سرقت‌ها تعداد ۲ نفر از سارق سابقه دار را در سطح حوزه استحفاظی شناسایی و پس از هماهنگی با مقامات قضائی طی عملیات‌های مجزا و غافلگیرانه در مخفیگاهایشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۶ فقره سرقت ساختمان‌های نیمه کاره و سرقت‌های خرد دیگر در سطح شهرستان دهلران اعتراف و همچنان تحقیقات پلیس ادامه دارد.

سرهنگ منوچهر مکی در خاتمه با اشاره به اینکه سارقان دستگیر شده جهت مطالبه به حق مردم تحویل مراجع قضائی شدند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه فعالیت مجرمانه توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام نمایند، تا نسبت به دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.