لزوم بهبود کیفیت طبخ نان در شهرستان اسدآباد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی بعدازظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون تعزیرات آرد و نان، اظهار کرد: نان قوت غالب برخی خانوارهاست و روا نیست نان بیکیفیت به دست مردم داده شود.
وی گفت: شرایطی فراهم شود که ساکنین روستاهای فاقد نانوایی برای تهیه چند قرص نان هزینه رفتوآمد را متقبل نشده و از نزدیکترین نانوایی نان خود را تهیه کنند.
فرماندار اسدآباد، گفت: در برخی روستاها نان بهصورت آزاد و در پشت صندوق ماشینها باقیمت زیادی عرضه میشود که نشانگر عدم برنامهریزی در توزیع نان است.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح رویههای اینچنینی و اتخاذ تمهیداتی برای رساندن نان باکیفیت باقیمت مصوب به دست اهالی روستاها است، گفت: یک ساعت مشخص برای عرضه نان تازه علیالخصوص در ساعات صبحگاهی تعیین و به نانوایان ابلاغ و در قالب تابلو در معرض دید مردم قرار بگیرد.
درویشی بابیان اینکه در حال حاضر قیمت نان و میزان آرد سهمیه هر نانوایی نیز مشخص و باید نصب شود، گفت: بخشداران به دهیاریها تأکید کنند نسبت به بررسی کیفیت نان طبخ شده بهصورت روزانه نظارت داشته باشند.
وی افزود: در صورت انجام نشدن این بازرسی و بروز مشکل دهیاران موظف به پاسخگویی هستند.
نظر شما