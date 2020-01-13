رهبران مذهبی ازمردم اتیوپی خواستند که مانع خشونت شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبران مذهبی اتیوپی از اتیوپیان خواستند که از خشونت و انتقام دوری کنند و برای صلح و ثبات تلاش نمایند.

پاتریاک کلیسای ارتدکس اتیوپی آبونه ماتیاس، کلیسای کاتولیک اتیوپی اسقف اعظم کاردینال بیرانایسوس، و کلیسای انجیلی اتیوپی کشیش یوناس، بر این پیام تاکید و آنرا منتشر نمودند. این رهبران مذهبی در پیام خود بر لزوم حفظ صلح و ثبات در کشور تأکید کردند.

پاتریاک ابونه ماتیاس گفت: کریسمس تعطیلاتی است که برای یادآوری رحمت و بخشش خدا است و ما به همین جهت آنرا جشن می‌گیریم.

اسقف اعظم کاردینال بیرانایسوس اظهار داشت: ما باید از کشور و مردم خود در برابر ویرانی و اعمال شر محافظت کنیم.

کشیش یونس خاطرنشان کرد: جوانان باید ضمن جشن کریسمس، صلح، وحدت، عشق و تحمل را در نظر داشته باشند.