ارسال محموله امدادی هلال احمر گلستان به سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به وقوع سیل و آبگرفتگی در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان، هلال احمر گلستان هم محموله امدادی به این استان ارسال کرد.

این بسته شامل هزار بسته غذایی یک ماهه و ۱۰ تن برنج بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان با اعلام این خبر اظهارکرد: محموله امدادی ارسالی به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان شامل هزار بسته غذایی یک ماهه حاوی (قند، شکر، حبوبات، نمک، کنسروجات، تن ماهی و چای) و ۱۰ تن برنج است.

محمدعلی هروی خاطرنشان کرد: با توجه به وقوع حادثه و لزوم کمک به امر امداد رسانی در شرایط حساس، تیم های عملیاتی و آموزش دیده جمعیت هلال احمر استان هم آماده صدور دستور و حضور در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان هستند.