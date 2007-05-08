  1. دانش و فناوری
ساخت رگهای خونی با استفاده از سلولهای بنیادین

ابداع شیوه ای نوین برای تسریع و تقویت سلولهای خونی با استفاده از سلولهای بنیادین می تواند به افزایش تاثیرگذاری درمانهای سلولی برای بیماران دیابتی و قلبی منجر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روش جدید و موثری برای تولید آنچه که به نظر می رسد گونه ای منحصربفرد از سلول های بنیادین باشد، به زودی برای درمان بیماری هایی نظیر کمبود جریان خود در بیماران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دانشمندان در ماساچوست و فلوریدای آمریکا برای تحقق ایده خود، شیوه ای جدید را برای وارد کردن سلول های بنیادین جنینی به اشکال بالغ تر چنین سلول هایی ابداع کرده اند که از قابلیت قابل توجهی برای ساخت رگ های خونی برخوردار هستند.

این شکل جدید از سلول های بنیادین به پزشکان و متخصصان کمک می کند تا به احیاء بافت ها در حیواناتی که دچار حملات قلبی یا آسیب های چشمی ناشی از ابتلا به دیابت شده اند، بپردازند.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، آمیش راوال از متخصصان قلب و عروق در دانشگاه ویسکانسین مدیسون آمریکا گفت: این یک دستاورد ارزشمند است که ممکن است به یافتن شیوه های درمانی نوین برای طیف گسترده ای از اختلالات مربوط به رگ های خونی منجر شود..

