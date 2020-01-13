شکارچیان غیر مجاز در بیله سوار و خلخال دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با تشدید نظارت‌ها و توجه ویژه به رعایت قوانین زیست محیطی شکارچیان متخلف در شهرهای بیله سوار و خلخال دستگیر شدند.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بیله سوار در خصوص دستگیری شکارچیان متخلف بیله سواری گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بیله سوار با انجام مأموریت‌های چند روزه گشت و کنترل و جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز، موفق به دستگیری ۶ نفر از متخلفین شکار غیرمجاز شدند.

برزگر یادآور شد: از این متخلفان تعداد یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز دست ساز به همراه پنج عدد فشنگ و همچنین لاشه سه قطعه پرنده حمایت شده زنگوله بال کشف و ضبط شده و متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی از عموم مردم به خصوص دوستداران محیط زیست خواست تا هرگونه موارد تخلف در زمینه‌های مختلف زیست محیطی را از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ به اداره حفاظت محیط زیست اعلام کنند.

شکارچی کبک در بخش خورش رستم خلخال دستگیر شد

محیط بانان پاسگاه محیط بانی برندق با اجرای گشت و کنترل شبانه در منطقه حفاظت شده آق داغ در بخش خورش رستم شهرستان خلخال موفق شدند یک نفر را نیز حین شکار کبک دستگیر کنند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال در این خصوص گفت: از شکارچی متخلف آلات و ادوات شکار و صید به همراه لاشه یک قطعه کبک کشف و ضبط و متخلف پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضائی تحویل داده شد.

مهدی کسایی گفت: منطقه حفاظت شده آق داغ به مساحت ۸۸ هزار هکتار در سال ۸۹ طی مصوبه ۳۲۲ شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور مصوب و ثبت رسمی شده است.