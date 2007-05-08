به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، گمانهزنیها درباره افزایش عرضه نفت در آمریکا در فصل تابستان آتی موجب ادامه کاهش بهای نفت که از چند روز پیش آغاز شده بود، گردید.
بهای نفت برنت دریای شمال که هماکنون از دید صاحبنظران بینالمللی انطباق بیشتری با واقعیتهای بازار جهانی نفت نسبت به نفت پایه آمریکا دارد، امروز صبح به هر بشکه 64.5 دلار رسید که پایینترین سطح آن از 1.5 ماه گذشته تاکنون به حساب میآید.
بهای نفت برنت دریای شمال دیروز نیز با 87 سنت کاهش مواجه شده بود که بدین ترتیب میزان سقوط بهای نفت برنت در 4 روز اخیر، به 4 دلار رسید.
بهای نفت پایه آمریکا برای تحویل در ماه ژوئن نیز امروز به 61.5 دلار رسید. با وجود ذخایر پایین بنزین آمریکا و نزدیک شدن به آغاز فصل مسافرتهای تابستانی در این کشور، معاملهگران نفت در یک هفته اخیر عمدتا به افزایش ذخایر نفت خام آمریکا توجه کردند که این امر، کاهش بهای نفت را به دنبال داشت.
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