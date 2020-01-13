به گزارش خبرگزاری مهر، حجت مؤمنی در سخنانی، اظهار داشت: جشنواره دانایی و توانایی با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان برگزار می‌شود.

وی، گفت: تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۶۰۰ جلد کتاب در ۵ عنوان بین مدارس آموزش و پرورش استان لرستان توزیع شده است.

معاون آموزش و پرورش لرستان، افزود: تاکنون بیش از ۱۴ هزار دانش آموز در همه مقاطع آموزشی در این جشنواره ثبت نام کرده اند و این میزان از شرکت کنندکان در جشنواره دانایی و توانایی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ به میزان ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

مؤمنی، گفت: این جشنواره در ۵ مرحله آموزشگاهی، شهرستانی، قطبی، استانی و کشوری برگزار می‌شود.