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۲۳ دی ۱۳۹۸، ۲۰:۱۰

معاون آموزش و پرورش لرستان:

جشنواره دانایی و توانایی در بین دانش‌آموزان لرستانی برگزار می‌شود

جشنواره دانایی و توانایی در بین دانش‌آموزان لرستانی برگزار می‌شود

خرم‌آباد- معاون آموزش و پرورش لرستان، گفت: جشنواره «دانایی و توانایی» در بین دانش‌آموزان این استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت مؤمنی در سخنانی، اظهار داشت: جشنواره دانایی و توانایی با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان برگزار می‌شود.

وی، گفت: تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۶۰۰ جلد کتاب در ۵ عنوان بین مدارس آموزش و پرورش استان لرستان توزیع شده است.

معاون آموزش و پرورش لرستان، افزود: تاکنون بیش از ۱۴ هزار دانش آموز در همه مقاطع آموزشی در این جشنواره ثبت نام کرده اند و این میزان از شرکت کنندکان در جشنواره دانایی و توانایی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ به میزان ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

مؤمنی، گفت: این جشنواره در ۵ مرحله آموزشگاهی، شهرستانی، قطبی، استانی و کشوری برگزار می‌شود.

کد مطلب 4824880

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