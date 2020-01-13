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۲۳ دی ۱۳۹۸، ۲۱:۳۴

فردا سه‌شنبه

مدارس ۱۰ منطقه آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی تعطیل است

مدارس ۱۰ منطقه آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی تعطیل است

ارومیه - روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی گفت: مدارس ۱۰ منطقه آموزش‌وپرورش استان طی روز سه‌شنبه به علت بارش برف و برودت هوا تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی مدارس نواحی یک و ۲ ارومیه، سلماس، تکاب، سردشت، خوی و نقده در مقطع ابتدایی اعم از شهری و روستایی در نوبت صبح روز سه شنبه تعطیل است.

در مناطق صومای برادوست، سیلوانا و انزل نیز تمامی مدارس تعطیل است اما امتحانات نهایی همچنان برگزار خواهد شد.

در چایپاره مدارس ابتدایی شهری و روستایی با یک ساعت تأخیر شروع می‌شود، و در «نازلو» نیز شروع مدارس در نوبت صبح با یک ساعت تأخیر همراه خواهد بود.

آذربایجان‌غربی طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد بارش برف بوده و شدت آن در نواحی مرکزی و شمالی استان بیشتر گزارش شده‌است.

کد مطلب 4824920

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