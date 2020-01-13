صومعه سرا بیشترین واحد تولیدی راکد در گیلان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست معاون عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از یک واحد تولیدی در شهرستان صومعه سرا، گفت: کارگروه تسهیلات و رفع موانع تولید از سال گذشته مجلس این را به تصویب رسانده است و هدف ما باید کمک کردن به واحد تولیدی و تقویت کردن این واحدها است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه صومعه سرا رتبه دوم در زمینه وجود واحدهای تولیدی در گیلان را دارد، افزود: متأسفانه با توجه به وجود واحدهای تولیدی راکد این شهرستان رتبه نخست در از این نظر را در استان دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی کشور با تأکید بر اینکه مسئولان این شهرستان باید تلاش کنند تا واحدهای راکد به چرخه تولید بازگردد، تصریح کرد: باید کارگروهی در این زمینه در شهرستان صومعه سرا تشکیل شود.

وی با بیان اینکه واحد تولیدی که محصول تولیدی آن بازار فروش ندارد باید تعطیل شود، ادامه داد: می‌توانیم چرخه تولیدی چنین واحدهای را به سمت دیگر سوق دهیم.

دین پرست با اشاره به وجود ۵۳۶ واحد راکد در شهرستان صومعه سرا، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف ما تأمین معیشت مردم است که باید به دور از مسائل حزبی و انتخاباتی باید به آن رسیدگی کنیم.

۱۷ واحد تولیدی در صومعه سرا به چرخه تولید بازگشته‌اند

فرماندار صومعه سرا نیز در حاشیه این بازدید اظهار کرد: این شهرستان دارای ۲ هزار و ۹۲۹ واحد تولیدی و۸۷ واحد صنعتی فعال و ۱۷ واحد راکد فعال شده از سال گذشته و ۱۷ واحد تملک شده توسط شبکه بانکی دارد.

سیدجلال سید محمدی با اشاره به واحد تولیدی نایلون سازی مورد بازدید، گفت: این شرکت یکی از واحدهای فعال در شهرستان صومعه سرا بوده است که ۳ سال است مشغول به فعالیت است.

وی بیان کرد: این واحد با ظرفیت چهار هزار تن در سال مواد پلی پروپلین پتروشیمی تولید می‌کند و حجم سرمایه گذاری آن ۱۰ میلیارد تومان و با اشتغال ۸۰ نفر است.

سید محمدی به مشکل این واحد تولیدی اشاره و تصریح کرد: مشکل اصلی این شرکت تأمین تسهیلات برای تکمیل و توسعه این واحد تولیدی است