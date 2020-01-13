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۲۴ دی ۱۳۹۸، ۳:۰۲

بیانیه پلیس کربلا درباره تظاهرات و اوضاع امنیتی این استان

بیانیه پلیس کربلا درباره تظاهرات و اوضاع امنیتی این استان

فرماندهی پلیس کربلا با صدور بیانیه ای در خصوص اوضاع امنیتی و تظاهرات در این استان، از تلاش خود برای گفتگو با معترضان به منظور کسب اطلاع از مطالبات آنها و برخورد با اغتشاشگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، فرماندهی پلیس کربلا روز دوشنبه بیانیه‌ای را در خصوص تظاهرات و اوضاع امنیتی در این استان صادر کرد.

در این بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی قادر به حمایت از شهر مقدس کربلا هستند و تمام تلاش خود را برای برقراری امنیت و ناکام گذاشتن خرابکاران که قصد دارند تظاهرات مردم را به انحراف بکشند، انجام می‌دهند.

فرماندهی پلیس کربلا همچنین از تلاش خود برای اعزام نماینده‌هایی برای گفتگو با تظاهرات کنندگان به منظور کسب اطلاع از مطالبات آنها و اجتناب از اقدامات خشونت بار و آتش زدن و بستن راه‌ها خبر داد.

در این بیانیه از شیوخ، افراد سرشناس و فعالان و فرهیختگان برای همکاری با نیروهای امنیتی و معرفی اغتشاشگران و افراد نفوذی به منظور تقویت امنیت و ثبات در استان کربلا دعوت شده است.

بیانیه فرماندهی پلیس کربلا در حالی صادر شده است که منابع خبری شامگاه یکشنبه از درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی عراق در میدان «زید» استان کربلا خبر دادند.

یک منبع امنیتی عراق به «السومریه» گفت که معترضان سعی کردند به ساختمان استانداری کربلا حمله کنند اما با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. با این حال تظاهرات‌کنندگان مقر دو حزب را در این استان به آتش کشیدند.

کد مطلب 4824979

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    نظرات

    • IR ۰۷:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
      2 3
      پاسخ
      شهید ابومهدی المهندس در یکی از مصاحبه هاش گفته بود که به ایران حسرت می خورم بخاطر داشتن رهبر، عراق هم اگه رهبر داشت اینقدر دچار آشوب نبود

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