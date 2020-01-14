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۲۴ دی ۱۳۹۸، ۷:۴۶

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

۴۹ واحد اقامتگاه بوم گردی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

۴۹ واحد اقامتگاه بوم گردی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۹ واحد اقامتگاه بوم گردی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

مهرداد جوادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۹ واحد اقامتگاه بوم گردی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: این تعداد واحد اقامتگاه بوم گردی نقش مهمی در توسعه بخش گردشگری چهارمحال و بختیاری داشته است.

وی تاکید کرد: بخش گردشگری چهارمحال و بختیاری از مهمترین ظرفیت‌های این استان است که بهره گیری از این ظرفیت زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری در این استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: جذب سرمایه گذاران در بخش گردشگری چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف در این استان است.

وی عنوان کرد: توسعه زیر ساخت‌های گردشگری از جمله اقامتگاه‌ها می‌تواند زمینه ورود مسافر و گردشگر را به استان افزایش دهد.

کد مطلب 4824987

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