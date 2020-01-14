کردستان سفیدپوش شد/دمای هوا سردتر می شود

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: موج جدید بارشی در استان کردستان از روز دوشنبه فعال شد و طی چندین ساعت بارش مناسب برف باعث شد تا چهره این استان کاملاً زمستانی شود.

موج جدید بارشی در استان کردستان به صورت بارش‌های پراکنده از بعد از ظهر یکشنبه فعالیت خود را آغاز کرد و با گذشت زمان بر شدت بارش‌ها به ویژه در ارتفاعات استان افزایش پیدا کرد.

اوج بارش‌های این موج جدید در استان کردستان از بعد از ظهر دوشنبه آغاز شد و تا بامداد امروز این بارش‌ها در سراسر استان ادامه داشت و به همین دلیل امروز صبح سراسر کردستان سفید پوش شده است.

شدت بارش‌ها در بعضی از شهرهای استان کردستان به حدی بود که از ساعت ۲۱ دوشنبه شب، تردد مردم و حتی وسایل نقلیه در داخل شهرهای استان با مشکل مواجه شد و سردی هوا هم باعث شد تا شاهد یخبندان در بعضی از مناطق استان باشیم.

بارش برف در سنندج نیز همزمان با دیگر نقاط استان کردستان ادامه داشت و این بارش‌ها به حدی بود که امروز صبح، چهره سنندج کاملاً سفیدپوش شده است و به دلیل یخبندان صبحگاهی حتی تردد مردم و وسایل نقلیه به سختی امکان پذیر است.

نمک و ماسه پاشی معابر عمومی شهر سنندج و البته اکثر شهرهای دیگر سطح استان کردستان از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای تسهیل در تردد مردم و وسایل نقلیه بود.

مدارس اکثر شهرستان‌های استان کردستان تعطیل شد

شدت بارش برف در مناطق مختلف استان کردستان به حدی بود که بر اساس تصمیم فرمانداری‌های مدارس اکثر استان در نوبت صبح و حتی بعد از ظهر در مقاطع مختلف به ویژه پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل اعلام شد.

بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، مدارس نوبت صبح در شهرستان‌های بیجار، مریوان، دیواندره، کرانی بیجار، سروآباد، سنندج و قروه در نوبت صبح و در مقاطع ابتدای و البته در یکی دو شهرستان متوسطه اول و دوم امروز سه شنبه تعطیل اعلام شد.

همچنین بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های استان کردستان هم اکنون تردد در تمامی راه‌های اصلی در استان همچنان جریان دارد ولی تردد در گردنه‌های صعب العبور نیازمند استفاده از زنجیر چرخ است.

هر چند که هنوز آمار دقیقی از انسداد راه‌های روستایی در استان کردستان به دلیل بارش‌های مناسب گزارش نشده است، ولی معمولاً در اکثر مواقع شماری از راه‌های روستایی در شهرستان‌های مختلف استان از جمله سروآباد، بانه، سقز، کامیاران و حتی سنندج در این شرایط مسدود شده و نیازمند برف روبی است.

در کنار بارش‌های مناسب ۲۴ ساعت گذشته در استان کردستان، اداره کل هواشناسی استان پیش بینی کرد که طی فردا چهارشنبه شرایط جوی در این استان تا حدودی پایدار و ثابت خواهد بود.

احتمال وقوع کولاک در گردنه‌های استان کردستان

مدیرکل هواشناسی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بررسی‌هایی صورت گرفته نشان می‌دهد که طی امروز سه شنبه استان کردستان در دامنه فعالیت موجی بارشی قرار خواهد گرفت.

رحیم صدیقی گفت: به همین دلیل آسمان استان کردستان طی امروز ابری و مه آلود همراه با بارش‌های پراکنده برف به ویژه در مناطق مرتفع همراه خواهد بود و احتمال تشدید شدن وزش باد در این استان دور از انتظار نیست.

وی عنوان کرد: با توجه به همراهی توده سرد طی امروز و حتی فردا، بارش‌ها در استان کردستان اکثراً به صورت برف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان با اشاره به شدت وزش باد طی امروز در این استان، یادآور شد: پیش بینی می‌شود که به دلیل وزش باد احتمال وقوع کولاک در گردنه‌های استان دور از انتظار نباشد.

وی به وضعیت دمای هوا در استان کردستان طی روزهای آینده اشاره کرد و افزود: در مدت زمان فعالیت سامانه بارشی و زودگذر در استان کردستان، دمای هوا در این استان به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کند.

صدیقی بیان کرد: بر همین اساس پیش بینی می‌شود که در روز چهارشنبه در غالب نقاط استان کردستان دمای هوا به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند که این کاهش بین شش تا هشت درجه سانتیگراد خواهد بود.

پیش بینی‌های صورت گرفته از سوی اداره کل هواشناسی استان کردستان نشان می‌دهد که طی پنج روز آینده دمای هوا در سردترین ساعت در این استان مربوط به منطقه زرینه از توابع شهرستان دیواندره است که به منهای ۱۷ درجه خواهد رسید.

در همین حال طی پنج روز آینده گرم‌ترین دمای هوا در استان کردستان مربوط به شهرستان‌های مریوان و سنندج است که به بالای شش درجه خواهد رسید.