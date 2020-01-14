بررسی آخرین تغییرات بودجه ۹۹ در برنامه «پایش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «پایش» امشب سه شنبه ۲۴ دی ماه ساعت ۱۹:۴۰ با موضوع آخرین تغییرات بودجه سال ۹۹ پخش می شود.

با توجه به بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ در صحن علنی مجلس و ایرادات اساسی آن، برنامه پایش امشب، با حضور پدرام کاویان، کارشناس اقتصادی، آخرین تغییرات لایحه بودجه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی را بررسی می کند.

همچنین ۳ جوان کارآفرین و موفق، در ادامه برنامه نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره الزامات محیط کسب و کار بیان می‌کنند و ستاد مشکلات تولید نیز در این برنامه مشکلات تولید کنندگان کشور را پیگیری و مطرح خواهد کرد.

«پایش» به تهیه‌کنندگی الهام پیرهادی و سردبیری محمد عنبری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که با اجرای سعید توکلی، یک شنبه ها و سه شنبه ها به‌طور زنده پخش خواهد شد.