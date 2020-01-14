  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۴ دی ۱۳۹۸، ۸:۵۷

بررسی آخرین تغییرات بودجه ۹۹ در برنامه «پایش»

بررسی آخرین تغییرات بودجه ۹۹ در برنامه «پایش»

آخرین تغییرات بودجه ۹۹ در برنامه «پایش» شبکه یک بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، «پایش» امشب سه شنبه ۲۴ دی ماه ساعت ۱۹:۴۰ با موضوع آخرین تغییرات بودجه سال ۹۹ پخش می شود.

با توجه به بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ در صحن علنی مجلس و ایرادات اساسی آن، برنامه پایش امشب، با حضور پدرام کاویان، کارشناس اقتصادی، آخرین تغییرات لایحه بودجه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی را بررسی می کند.

همچنین ۳ جوان کارآفرین و موفق، در ادامه برنامه نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره الزامات محیط کسب و کار بیان می‌کنند و ستاد مشکلات تولید نیز در این برنامه مشکلات تولید کنندگان کشور را پیگیری و مطرح خواهد کرد.

«پایش» به تهیه‌کنندگی الهام پیرهادی و سردبیری محمد عنبری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که با اجرای سعید توکلی، یک شنبه ها و سه شنبه ها به‌طور زنده پخش خواهد شد.

کد مطلب 4825023

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه