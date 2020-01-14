تکلیف نیمکت تیم ملی معلوم شد تکلیف سپاهان نه!

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این اعلام شده بود بعد از جدایی مارک ویلموتس از تیم ملی، سه گزینه ایرانی برای جانشینی وی در نظر گرفته شده که این سه گزینه عبارت بودند از علی دایی، امیر قلعه نویی و یحیی گل محمدی.

با خروج نام علی دایی از بین این گزینه‌ها، عملاً گل محمدی و قلعه نویی ماندن و باتوجه به این که گل محمدی هم روز گذشته به صورت رسمی به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس اعلام شد، تنها گزینه داخلی باقی مانده برای تیم ملی، امیر قلعه نویی است.

شاید هنوز مثلث قلعه نویی، سپاهان و فدراسیون بر سر جزئیات این انتقال به توافق نرسیده اند، اما بعید است در کلیات قضیه مشکلی باشد.

سپاهانی‌ها اساساً با چنین اتفاقی مخالف هستند اما بدیهی است که در نهایت فدراسیون فوتبال به خواسته‌اش برسد. این معادلات می‌گوید تکلیف نیمکت تیم ملی مشخص شده و باید قلعه نویی را سرمربی جدید آن بدانیم. اما سپاهان رسماً به جمع تیم‌های بلاتکلیف پیوست و مشخص نیست این تیم در نیم فصل دوم توسط چه فردی هدایت می‌شود.