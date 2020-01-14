سرمربی جدید بارسلونا معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه بارسلونا اسپانیا پس از فراز و نشیب های فراوان این تیم در فصل جاری رقابت های لالیگا اسپانیا و لیگ قهرمانان اروپا تصمیم به اخراج ارنستو والورده گرفت.

سرمربی اخراجی آبی اناری پوشان که موفق شد با این تیم به قهرمانی در لالیگا هم برسد هرگز نتوانست محبوبیت مربیان قبلی این باشگاه را نزد هواداران پیدا کند تا طرفداران یکی از بزرگ ترین باشگاه های دنیا از رفتن او استقبال کنند.

سران بارسا بلافاصله پس از اخراج این مربی، جانشین وی را معرفی کردند.

«کیکه ستین» سرمربی ۶۱ ساله اسپانیایی که پیش از این هدایت تیم‌های لاس پالماس و رئال بتیس را بر عهده داشت، با قراردادی تا ژوئن ۲۰۲۲ هدایت بارسلونا را به عهده گرفت.

وی در حالی جانشین والورده شد که از «رونالد کومان» و «ژاوی هرناندز» به عنوان اصلی‌ترین گزینه های سرمربیگری بارسا نام برده شده بود.