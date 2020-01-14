به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد حیدری اظهار داشت: با توجه به بارش شدید برف طی شب گذشته در محورهای اورامانات و همچنین کولاکی که هم اکنون در محور روانسر-پاوه شاهد آن هستیم تردد در این مسیر تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی افزود: بر اثر این بارش‌ها که بیشتر اورامانات و مناطق کوهستانی و برف‌گیر را در بر گرفته شاهد لغزنده بودن جاده‌ها هستیم که همین موضوع می‌طلبد رانندگان نهایت دقت و احتیاط را داشته باشند.

رئیس پلیس‌راه استان کرمانشاه عنوان کرد: بهتر است افراد از ترددهای غیر ضروری اجتناب کرده و در صورتی که سفر آنها لازم و به سمت مناطق اورامانات است حتماً زنجیر چرخ همراه داشته باشند.

سرهنگ حیدری خاطرنشان کرد: رانندگان حتماً از کارایی سیستم گرمایشی، برف پاک کن و روشنایی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کرده و سپس در جاده حضور پیدا کنند.

وی تصریح کرد: طبق اعلام همکاران ما که در جاده‌های استان مستقر هستند شب گذشته در ریجاب، کرندغرب، ثلاث باباجانی، گهواره، نوسود، روانسر، جوانرود و پاوه و شاهد بارش برف بودیم.

این مقام انتظامی همچنین به یک مورد سانحه رانندگی منجر به فوت طی عصر روز گذشته در محور پاوه بین روستاهای شمشیر و دره بیان نیز اشاره کرد و گفت: این حادثه بین سه دستگاه خودروی سواری پراید، پژو پارس و کامیون رخ داد که منجر به کشته شدن راننده جوان خودروی پراید شد.

سرهنگ حیدری ادامه داد: طبق بررسی‌های کارشناسان پلیس راه، ۵۰ درصد مقصر این حادثه راننده پژو پارس و ۵۰ درصد نیز مقصر راننده پراید بود.

وی در پایان بیان داشت: پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و رعایت فاصله طولی مناسب با خودروهای جلویی و بغل دستی از مهمترین نکاتی است که می‌تواند در کاهش سوانح تأثیر بسزایی داشته باشد.