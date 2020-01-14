توضیحات شهردار کرمان در خصوص آیین تشییع سردار شهید سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، سید مهران عالم‌زاده در نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان با عرض تسلیت شهادت سردار سرافراز اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمان ایشان، جانباختگان مراسم تشییع این شهید والا مقام در کرمان و نیز تعدادی از هموطنان در سانحه هوایی تهران به کی‌یف اظهار کرد: از طرف ستاد مراسم تشییع سردار سرافراز اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شهرداری کرمان به همراه شورای تبلیغات اسلامی وظیفه مناسب ساری محیطی و تبلیغات را به عهده داشت.

وی با اشاره به مواردی که از طرف ستاد به شهرداری محول شده بود، گفت: در این راستا شهرداری کرمان، با چاپ ۱۴ هزار مترمربع بنر به این مناسبت، نصب ۵ هزار متر پارچه مشکی، چاپ و انتشار ۷۰ هزار پوستر، نصب حدود ۳ هزار پرچم و استفاده از تمامی بیلبوردها و استرابوردها برای این مراسم، در عوض کردن حال و هوای شهر به خصوص مسیر تعیین شده و میدان آزادی تلاش خود را برای مناسب سازی محیط انجام داد.

شهردار کرمان تصریح کرد: همچنین نیاز بود شهرداری کرمان خدمات دیگری را برای این مراسم انجام دهد که در این خصوص از روز جمعه حوزه خدمات شهری شهرداری فعال بوده و بی‌وقفه با تنظیف و استقرار ماشین‌های آتش‌نشانی به خصوص در مکان‌هایی مانند بیت‌الزهرا (س)، مصلی، حسینه ثارالله و نیز تمام مسیر تشییع، خدمات‌رسانی کرد.

عالم‌زاده اظهار کرد: سازمان ترافیک شهرداری کرمان نیز با انجام کارهای ترافیکی و نصب دوربین، در این زمینه وظایف خود را انجام داد که حدود ۴۰۰ میلیون تومان بار مالی برای شهرداری داشته است.

وی با بیان اینکه موکب‌های شهرداری نیز در این مسیر فعال بوده است، افزود: نصب راهنمای ورود به شهر و مراسم تشییع برای کسانی که از شهرهای دیگر به کرمان آمده بودند، جانمایی سرویس‌های بهداشتی و نفر چاه برای سرویس‌ها در مسیر از دیگر اقدامات شهرداری در این مراسم است.

شهردار کرمان گفت: در این مراسم، حدود ۱۴۰ میلیون تومان گل آسیب دیده که باید دوباره کاشته شود.

وی تصریح کرد: دو پارکینگ بزرگ در نزدیکی پردیسان قائم با همکاری دو بخش خصوصی جهاد نصر و شرکت ۱۱۵ و یک بخش دولتی اداره کل راهداری احداث شد که جا دارد از همکاری آنها تشکر و قدردانی کنیم. ضمن اینکه که جانمایی و جمع‌آوری دیوارهای مخروبه در مسیر و پر کردن کانال‌های این مسیر نیز از دیگر اقدامات شهرداری کرمان برای برگزاری این مراسم بود.

وی با اشاره به اینکه حدود ۷۰۰ میلیون هزینه شد تا این اتفاقات رقم بخورد، افزود: همچنین تمام ۱۵۰ دستگاه اتوبوس شهرداری کرمان به صورت رایگان برای حمل و نقل شرکت‌کنندگان در این مراسم، تا ساعت ۲۱ شب خدمت‌رسانی کردند.

شهردار کرمان ادامه داد: ما از ستاد بحران خواستیم هر ارگان و دستگاهی که اتوبوس دارد در اختیار شهرداری قرار دهد تا امر حمل و نقل در این روز به مناسب‌ترین شکل ممکن انجام شود، اما متأسفانه از سوی هیچ نهاد و دستگاهی اتوبوسی به ما داده نشد که جای تأسف دارد در چنین مراسمی با شهرداری در این خصوص همکاری نشد.

وی با بیان اینکه جابه‌جایی این جمعیت نیاز به ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس داشت، تصریح کرد: با این حال ما ۱۵ دستگاه اتوبوس شهرداری کرمان را در پایانه آدینه کرمان مستقر کرد تا مسافران شهرهای دیگر که برای مراسم تشییع وارد کرمان شدند را به مراسم ببرد.

عالم‌زاده اظهار کرد: شهرداری کرمان ۱۰۰ نفر از شهرداری‌های شهرهای دیگر کشور را که برای مراسم تشییع سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به کرمان آمده بودند را خود اسکان داد تا به ستاد مراسم کمک کرده باشد و در این راستا تا آنجا که ممکن بود درخواستی از ستاد نداشت و اگر کاری اضافه بر وظایف محوله از ما خواسته شد، با جان و دل انجام داد.

شهردار کرمان با بیان اینکه این اقدامات نزدیک سه میلیارد تومان برای شهرداری هزینه در برداشت که شهرداری کرمان وظیفه خود می‌دانست برای این مراسم انجام دهد.