جدال غیر مستقیم الشباب و سپاهان در ریاض و حلب / سه تیم در تلاش برای پیوستن به الهلال

به گزارش خبرنگار مهر، سپاهان که رقابتی نزدیک با الشباب عربستان درصدرجدول گروه D مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا دارد فردا درحلب به دیدارالاتحاد سوریه می رود. الشباب نیز در ریاض با العین امارات روبرو خواهد شد. قطعا کار سپاهان به مراتب سخت تر از حریف عربستانی خواهد بود. شاگردان لوکا با تیمی روبرو می شوند که در خانه سخت امتیاز می دهد و با حمایت هواداران خود آخرین شانس هایش را برای صعود می آزماید.

اما الشباب در شرایطی به مراتب بهتر از سپاهان با العین دیدار می کند. این تیم که دربازی رفت نیز حریف اماراتی را شکست داده به کسب برتری در بازی برگشت خوش بین است و امیدوار به توقف سپاهان تا با اختلاف امتیاز نسبت به این تیم صدرنشین شده و راه صعود را هموار کند.

* برنامه دیدارهای هفته پنجم از دور مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A

* الزورا عراق - العربی کویت

* الوحده امارات - الریان قطر

جدول رده بندی : 1- الوحده امارات 10 امتیاز 3- الزورا عراق 5 امتیاز 3- العربی کویت 4 امتیاز 4- الریان قطر 2 امتیاز

گروه B

* الکویت کویت - الهلال عربستان

جدول رده بندی : 1- الهلال عربستان 7 امتیاز 2- پاختاکور ازبکستان 3 امتیاز3- الکویت کویت یک امتیاز

گروه C

* نفتچی ازبکستان - النجف عراق

* السد قطر - الکرامه سوریه

جدول رده بندی : 1- نفتچی ازبکستان 9 امتیاز 2- الکرامه سوریه 7 امتیاز 3- النجف عراق 4 امتیاز 4- السد قطر 3 امتیاز

گروه D

* الاتحاد سوریه - سپاهان ایران

* الشباب عربستان - العین امارات

جدول رده بندی : 1-الشباب عربستان 7 امتیاز- تفاضل گل 5+ 2 - سپاهان ایران 7 امتیاز- تفاضل گل 1+ 3- العین امارات 5 امتیاز- 4- الاتحاد سوریه 2 امتیاز

گروه E

* پرسیک کدیری اندونزی - اوراواردز ژاپن

* اف ث سیدنی استرالیا - شانگهای شن هوا چین

جدول رده بندی : 1- اوراوا ردز ژاپن 8 امتیاز 2- اف ث سیدنی استرالیا 7 امتیاز 3- پرسیک کدیری اندونزی 6 امتیاز 4- شانگهای شن هوا چین یک امتیاز

گروه F

* کاوازاکی فرونتال ژاپن - آره مالانگ اندونزی

* چونام دراگونزکره جنوبی - بانکوک یونیورسیتی تایلند

جدول رده بندی: 1- کاوازاکی فرونتال ژاپن 10 امتیاز 2- چونام دراگونز ژاپن 4 امتیاز- تفاضل گل 3- ، گل زده 3 3- آرمالانگ اندونزی 4 امتیاز- تفاضل 3-، گل زده 2 4- بانکوک یونیورسیتی تایلند 3 امتیاز

گروه G

* دونگ تام لانگ کره جنوبی - شاندونگ لنونگ چین

* سئونگناک ایلهوا چونما کره جنوبی - آدلاید یونایتد استرالیا

جدول رده بندی : 1- شاندونگ لنونگ چین 12 امتیاز 2- سئونگنام ایلهوا چونما 7 امتیاز 3- آدلاید یونایتد استرالیا 4 امتیاز 4- دونگ تام لونگ ویتنام بدون امتیاز