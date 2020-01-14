  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ دی ۱۳۹۸، ۹:۲۵

کیفیت هوای امروز مشهد قابل قبول است

کیفیت هوای امروز مشهد قابل قبول است

مشهد - هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه وحدت با عدد شاخص 111 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، مقایسه غلظت آلاینده‌ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده‌ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، بر اساس داده‌های جمع آوری شده از ایستگاه‌های سطح شهر، وضعیت کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۸۳ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه وحدت با عدد شاخص ۱۱۱ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط قابل قبول می‌باشد.

کد مطلب 4825087

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه