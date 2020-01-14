کیفیت هوای امروز مشهد قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، مقایسه غلظت آلاینده‌ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده‌ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، بر اساس داده‌های جمع آوری شده از ایستگاه‌های سطح شهر، وضعیت کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۸۳ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه وحدت با عدد شاخص ۱۱۱ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط قابل قبول می‌باشد.