تیم فوتسال سوهان محمد سیما میزبان گیتی پسند اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور در مرحله اول و اصلی، تیمهای برتر وارد مرحله حذفی میشوند و از روز پنج شنبه ۲۶ دی ماه مسابقات خود را در این مرحله برگزار میکنند.
تیم فوتسال سوهان محمد سیمای قم که به عنوان تیم هفتم جدول رده بندی، جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد باید با تیم رده دومی گیتی پسند اصفهان پیکار کند و بر اساس برنامه اعلامی از سوی کمیته فوتسال، در بازی رفت میزبان خواهد بود.
بدین ترتیب تیمهای سوهان محمد سیما و گیتی پسند اصفهان از ساعت ۱۸:۳۰ روز پنج شنبه ۲۶ دی در سالن شهید حیدریان قم با هم روبرو میشوند و نماینده قم تلاش میکند در این مرحله با کسب نتیجه مقبول در بازی رفت، امید خود را برای دیدار برگشت حفظ کند.
تیم برنده مجموع دو بازی رفت و برگشت سوهان محمد سیما و گیتی پسند، جواز حضور در جمع ۴ تیم پایانی لیگ برتر فوتسال را به دست میآورد در حالی که سوهان محمد سیما سال گذشته موفق به صعود به این مرحله شد و در نیمه نهایی مغلوب مس سونگون شد.
در لیگ امسال، تیم سوهان محمد سیما در بازی رفت در قم با گیتی پسند اصفهان مساوی کرد و در بازی برگشت با وجود نمایشی قابل توجه مغلوب حریف اصفهانی شد و اکنون امیدوار است شگفتی ساز مرحله حذفی لقب گیرد.
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