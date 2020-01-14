اندازه گیری قند خون در خواب با سیستم هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پی بردن به میزان قند خون بدون سوراخ کردن سطح پوست هنوز به سادگی ممکن نیست ولی محققان دانشگاه وارویک انگلیس برای اولین بار یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی را ابداع کرده‌اند که قادر به برآورد دقیق قند خون با استفاده از علائم و سیگنال‌های الکتروکاردیوگرافی است.

سوراخ کردن مداوم نوک انگشت برای اندازه گیری میزان قند خون کار دشواری است، اما روش جدید تنها بر مبنای بررسی نوار الکتروکاردیوگرافی با استفاده از یک سیستم هوش مصنوعی عمل می‌کند. مزیت این سیستم امکان استفاده از آن برای اندازه گیری قند خون حتی در شرایطی است که فرد به خواب رفته است.

سیستم یادشده با بررسی ریتم علائم الکتروکاردیوگرافی خاص هر فرد و با بهره گیری از سوابق جمع آوری شده توسط تک تک اشخاص می‌تواند الگوهایی را در این زمینه بیابد و در نهایت اندازه گیری خود را انجام دهد. این سیستم حتی می‌تواند میزان پایین قند خون را هم شناسایی کند و در این زمینه به بیمار هشدار دهد. دقت سیستم یادشده فعلاً در حدود ۸۲ درصد است که امید می‌رود در آینده باز هم افزایش یابد.