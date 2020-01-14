به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایتمدار مشهد صبح امروز در راهپیمایی حمایت از جبهه مقاومت و ابراز همدردی با خانواده شهدای سانحه هوایی اخیر، حضور پرشوری داشتند.

در این راهپیمایی آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، سردار یعقوبعلی نظری، فرمانده سپاه امام رضا (ع) و.. حضور داشتند.

«آمریکا، انگلیس، مرگ به نیرنگتان، خون سلیمانی‌ها می چکد از چنگتان»، «آمریکا در چه فکریه، ملت همش سپاهیه»، «هموطن هموطن تسلیت تسلیت»، «ارتشی، سپاهی؛ دو لشکر الهی» از جمله شعارهای امروز مردم بود.

همچنین مردم در این راهپیمایی، ضمن محکوم کردن اقدامات سفیر انگلیس، خواستار تعطیلی این سفارتخانه شدند.

حجت‌الاسلام سید محمد سلطانی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این راهپیمایی در حمایت از اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد و همچنین ابراز همدردی با سانحه دیدگان حادثه هوایی برگزار شده است.

وی ادامه داد: انتقام موشکی سپاه از آمریکا و هدف قرار دادن پایگاه این کشور در عراق، تنها سیلی موقتی به استکبار جهانی است و سیلی واقعی اخراج این کشور از منطقه است.

در ادامه راهپیمایی، مردم به سمت حرم رضوی حرکت کرده و در رواق امام خمینی (ره) این آستان حضور یافتند.

هم‌اکنون آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در جمع راهپیمایان در حرم رضوی سخنرانی می‌کند.