عدد پایین خوداتکایی روغن و کنجاله ننگ بزرگ بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر عباس کشاورز، امروز سه‌شنبه ۲۴ دی ۹۸ در مراسم سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی، با بیان اینکه باید عزم جدی برای حل مشکل روغن کشور داشته باشیم، اظهار داشت: درصد خوداتکایی روغن در دو سال آینده، باید به بالای ٢٨ درصد و در ٥ سال آینده به بیش از ٥٠ درصد برسد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: عدد پایین درصد خوداتکایی روغن و کنجاله ننگ بزرگ بخش کشاورزی است.

باید در تولید گندم خودکفا بمانیم

کشاورز با اشاره به اینکه در تولید گندم کماکان باید خودکفا بمانیم، اظهار داشت: طی سه تا چهار سال آینده باید مشکل جو را در کشور حل کنیم؛ ضمن اینکه تولید پنبه نیز باید افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه در تولید شکر دچار غفلت‌هایی شده‌ایم، افزود: میزان تولید این محصول را باید به وضعیت سال ۹۶ برگردانیم.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر لزوم افزایش تولید شیر خام اظهار داشت: تولید مرغ، گوشت و تخم‌مرغ نیز باید به اندازه نیاز کشور باشد.

کشاورز با اشاره به اینکه ظرفیت دِیم کشور نهفته مانده بود، گفت: ما توانستیم این ظرفیت را کشف کنیم و در حوزه دِیم، ظرفیت افزایش تولید دو میلیون تن گندم، ۸۰۰ هزار تن جو، ۲ تا ۳ میلیون تن علوفه و ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار تن دانه روغنی وجود دارد.

به گفته وی، استفاده از این ظرفیت، منجر به درآمد پایدار کشاورزان و همچنین احیای خاک‌های دِیم می‌شود.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تولید شیر و گوشت به دلیل وابستگی به یونجه، شکننده شده است، تصریح کرد: یونجه گیاهی آب‌بر است و بیشترین مصرف آب را در بخش کشاورزی دارد.

وی از تدوین پکیج اصلاح مدل علوفه با تأکید بر علوفه‌های جدید خبر داد و گفت: در دو سال گذشته این طرح در دامداری‌های نمونه اجرا شده و با چنین اقدامی می‌توانیم سالانه ۴ درصد تولید شیر را بدون نگرانی از تأمین علوفه داشته باشیم.

افزایش ۴۰ درصدی تولید محصولات کشاورزی با تقویت خاک

کشاورز با بیان اینکه بنای توسعه، خاک است، افزود: ما در گذشته به خاک توجه زیادی کردیم و امروزه تجربیاتمان در حوزه‌های مختلف، تکنولوژی‌هایی را در اختیارمان قرار داده که با استفاده از آنها می‌توانیم خاک را برگردانیم و در صورتی که موفق به انجام این کار و تقویت خاک شویم، می‌توانیم آب را مدیریت کنیم ضمن اینکه تولیدات کشاورزی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه به حفظ جنگل‌ها و مراتع بی‌تفاوت بوده‌ایم، گفت: صیانت از جنگل‌های شمال، خط قرمز ما است و طی مدت زمان احیای این جنگل‌ها، نباید نظریه‌ای در حوزه ورود به آنجا مطرح شود.

وی همچنین بر ایستادگی محکم در برابر تغییر کاربری اراضی کشاورزی تأکید کرد و گفت: کسی نباید به خود اجازه دهد که به اراضی مرغوب کشور دست‌اندازی کند.

سند الگوی کشت آماده اجرا است

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور گفت: دو خواهش از آقای رئیس‌جمهور داریم؛ اول آنکه بانک عامل حوزه کشاورزی، ابزار توسعه بخش است و نیاز به تزریق سرمایه دارد؛ بنابراین درخواست می‌کنیم از این بانک و همچنین صندوق توسعه کشاورزی حمایت بیشتری شود.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی همچنین خواستار جایگزینی مدیریت ریسک به جای مدیریت بحران با توجه به شرایط اقلیمی کشور شد.

وی با اشاره به آماده شدن سند الگوی کشت محصولات کشاورزی پس از ۶-۵ سال مطالعه اظهار داشت: در این راستا باید خانواده کشاورزی آماده اجرای این سند باشند و از دولت و مجلس خواهش می‌کنم ساختارهای لازم را برای برون‌رفت از این نابسامانی‌ها و اجرای الگوی کشت فراهم کنند.