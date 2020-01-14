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۲۴ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۱۵

در همدان عنوان شد؛

یک‌میلیون کشاورز در کشور دارای پروانه بهره‌برداری نظام صنفی هستند

یک‌میلیون کشاورز در کشور دارای پروانه بهره‌برداری نظام صنفی هستند

همدان- معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور گفت: یک‌میلیون نفر کشاورز در کشور دارای پروانه بهره‌برداری نظام صنفی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ادیب پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست استانی تبیین جایگاه نظام صنفی در استان همدان، اظهار کرد: حدود یک‌میلیون نفر کشاورز در کشور دارای پروانه نظام صنفی هستند که این تعداد شامل حدود یک‌سوم کشاورزان می‌شود.

وی تصریح کرد: کدگذاری مشاغل یکی از فعالیت‌های نظام صنفی است که از ویژگی‌های اصلی آن است که تاکنون بیش از ۳۰۰ شغل در این بخش شناسایی‌شده است.

معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، افزود: سیاست‌گذاری بایست بر اساس آمار درست باشد و نظام صنفی این دستاورد را برای بخش کشاورزی داشته است.

وی گفت: پس از پنج سال کار کارشناسی آئین‌نامه نظام صنفی به تصویب رسیده و اکنون در حال عملیاتی شدن است، در این آئین‌نامه نقش نظام صنفی در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی پررنگ شده است.

ادیب خاطرنشان کرد: من‌بعد پروانه بهره‌برداری با عنوان پروانه کسب شناخته خواهد شد، همچنین راهکارهای نظارتی در آئین‌نامه نظام صنفی دیده‌شده است.

کد مطلب 4825365

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