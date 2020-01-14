به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ادیب پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست استانی تبیین جایگاه نظام صنفی در استان همدان، اظهار کرد: حدود یک‌میلیون نفر کشاورز در کشور دارای پروانه نظام صنفی هستند که این تعداد شامل حدود یک‌سوم کشاورزان می‌شود.

وی تصریح کرد: کدگذاری مشاغل یکی از فعالیت‌های نظام صنفی است که از ویژگی‌های اصلی آن است که تاکنون بیش از ۳۰۰ شغل در این بخش شناسایی‌شده است.

معاون دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، افزود: سیاست‌گذاری بایست بر اساس آمار درست باشد و نظام صنفی این دستاورد را برای بخش کشاورزی داشته است.

وی گفت: پس از پنج سال کار کارشناسی آئین‌نامه نظام صنفی به تصویب رسیده و اکنون در حال عملیاتی شدن است، در این آئین‌نامه نقش نظام صنفی در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی پررنگ شده است.

ادیب خاطرنشان کرد: من‌بعد پروانه بهره‌برداری با عنوان پروانه کسب شناخته خواهد شد، همچنین راهکارهای نظارتی در آئین‌نامه نظام صنفی دیده‌شده است.