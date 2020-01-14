آخرین وضعیت ساماندهی حریم «فلک الافلاک»/اعتبار به سپاه پرداخت نشد

سید امین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند ساماندهی حریم قلعه «فلک الافلاک»، اظهار داشت: قسط اول را به سپاه استان در این زمینه پرداخت کرده‌ایم.

وی ادامه داد: قسط دوم، در قالب اسناد خزانه است و هنوز پرداخت نشده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با بیان اینکه باید ابتدا پادگان سپاه استان آماده شود تا بتوانند نقل مکان کنند، گفت: قسط سوم برای پرداخت به سپاه استان، باقی مانده و هنوز پرداخت نشده است.

قاسمی، تصریح کرد: ما عملاً فقط توانسته‌ایم یک قسط را به صورت نقدی به سپاه استان پرداخت کنیم.

وی، افزود: قسط دوم که اسناد خزانه بوده هنوز نقد نشده است تا سپاه بتواند از آن استفاده کند و پادگان خود را بسازد، قسط سوم هم هنوز از سوی ما پرداخت نشده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، تاکید کرد: یکی از ارکان تأمین امنیت ما سپاه پاسداران است و نمی‌شود پادگانی که از آن استفاده می‌کنند را از آنها بگیریم، قطعاً باید اول باید فضای استقرار سپاه تأمین شود و بعد ما برای تخلیه و جابجایی اقدام کنیم.

بنابراین گزارش، قلعه باستانی فلک الافلاک یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی ایران و جهان است، بنای عظیم آجری مربوط به دوره ساسانی که همچنان استوار بر روی تپه‌ای باستانی در مرکز شهر خرم‌آباد میزبان دوستداران میراث فرهنگی این مرزوبوم است.

زیبایی و معماری شگفت‌انگیز قلعه فلک الافلاک موجب شده که این قلعه تاریخی و باستانی لرستان از سوی بسیاری از کارشناسان به‌عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری دنیا لقب گیرد.

این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیک خود در قرن چهارم هجری قمری به‌عنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آل‌بویه درآمد و از قرن ششم هجری پس از ساخته‌شدن شهر جدید خرم‌آباد این قلعه نیز بنام خرم‌آباد معروف شد و احتمالاً نام فلک الافلاک در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.

این بنای کم‌نظیر مربوط به دوره ساسانی است و به شماره ۸۸۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.