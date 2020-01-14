علما باید مردمی بیندیشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار جمعی از طلاب مدارس علمیه حضرت ولی عصر (عج) شهرستان بناب، با بیان احادیثی از وجود گرامی پیامبر گرامی اسلام و حضرت علی علیه السلام، در خصوص منزلت علم و رسالت علما در جامعه، بیان داشت: گرچه ذات اقدس اله برای افراد لازم کرده است که معارف الهی را بیاموزند، اما قبل از آنکه از مردم این تعهد را بگیرد، از علما، اساتید و فضلا تعهد گرفته است که احکام و معارف را به مردم بیاموزانند.

وی ادامه داد: حضرت می‌فرماید «لأَنَّ العِلمَ کانَ قَبلَ الجَهلِ»؛ علم، قبل از جهل و مقدم بر آن است، به عبارت دیگر اصل، «علم» است و «جهل» در اثر غفلت و اشتغال به گناه و امور دنیویی ایجاد می‌شود، قرآن کریم هم در جریان آفرینش جهان و هم در جریان آفرینش آدم، این نکته را مورد تأکید قرار داده است، در خصوص خلقت انسان فرمود، خدا انسان را مانند لوح نانوشته خلق نکرد، بلکه علوم را در هر جانی نهادینه کرد و به ودیعه نهاد.

استاد سطوح عالی حوزه تأکید کرد: همه علما موظف هستند علم خود را به جامعه منتقل کنند و انتقال علم به جامعه از دو میسر کلی ممکن است؛ یکی «سیره علمی» و دیگری «سیره عملی»؛ علم ا باید به این دو شیوه، علم را به جامعه منتقل کنند، همانطور که ائمه علیهم السلام با قول و فعل خود، علم را به جامعه منتقل می‌کردند، علما نیز گرچه در آن سطح نیستند، لکن می‌توانند و وظیفه دارند در این جهت حرکت کنند.

آیت الله جوادی آملی ابراز داشت: پیامبر اکرم (ص) در حدیثی که از غرر احادیث ماست، می‌فرماید «إنَّ أَقرَبَکمْ مِنِّی غَداً وَ أَوْجَبَکمْ عَلَی شَفَاعَةً أَصْدَقُکمْ لِلْحَدِیثِ وَ أدّیکمْ لِلْأَمَانَةِ وَ أَحْسَنُکمْ خُلْقاً وَ أَقْرَبُکمْ مِنَ النَّاسِ»؛ نزدیکترین شما نسبت به من در روز قیامت و شفاعت شونده ترین شما کسانی هستند که راستگوتر در گفتار، امانت دارتر، خوش خُلق تر و به مردم از همه نزدیکتر باشند، علما باید بیش از دیگران خود را مخاطب این حدیث بدانند، اگر ارتباط عالم با مردم بیش از دیگران باشد در قیامت به پیامبر (ص) نزدیکتر خواهد بود، این نکته وظیفه علم ا را در قبال جامعه به روشنی تبیین می‌کند، یعنی علما وظیفه دارند خود را به مردم جامعه نزدیک کنند و راه آن این است که مردمی بیندیشند و خیرخواه مردم باشند و این میسّر نیست مگر اینکه تلاش و کوشش کنند که علم صائب و عمل صالح داشته باشند و آن را به جامعه خود نیز منتقل کنند.

در ابتدای این جلسه، آیت الله عبدالمجید باقری بنابی، مدیر مدارس علمیه حضرت ولی عصر (عج) شهرستان بناب گزارشی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی این مدارس علمیه، ارائه نمود.