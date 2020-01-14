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۲۴ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۵۲

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

۱۰ کشاورز نمونه کشوری از قزوین انتخاب شدند

۱۰ کشاورز نمونه کشوری از قزوین انتخاب شدند

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: با انتخاب ۱۰ نمونه ملی کشاورزی از استان قزوین در سی و چهارمین دوره انتخاب نمونه‌های ملی بخش کشاورزی برگ زرین دیگری بر افتخارات استان افزوده شد.

فاطمه خمسه در این باره به خبرنگار مهر گفت: در آئین سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه‌های ملی بخش کشاورزی کشور که با حضور ریاست محترم جمهوری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در تهران برگزار شد، از ۱۰ نفر از بهره برداران بخش کشاورزی استان قزوین تجلیل شد.

خمسه تصریح کرد: استان قزوین به لحاظ کشاورزی دارای جایگاه ویژه ای در تولید نیاز کشور به محصولات کشاورزی دارد که در دو سال گذشته با افزایش انتخاب کشاورزان نمونه ملی از استان قزوین جایگاه کشاورزی استان تقویت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآور شد: کشاورزان نمونه استان در زیر بخش‌های دام، باغبانی و زراعت، آب و خاک و ترویج کشاورزی از شهرستان‌های استان انتخاب شدند.

وی افزود: استان قزوین با معرفی ۱۰ کشاورز نمونه ملی توانست رتبه اول کشوری را از نظر تعداد تولید کنندگان نمونه ملی در بخش کشاورزی در سال ۹۷ به خود اختصاص دهد.

خمسه با قدردانی از تلاش بهره برداران نمونه در زمینه تولید و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: بهره وری از منابع آب و خاک، افزایش راندمان و تولید محصولات سالم از شاخص‌های مهم در انتخاب نمونه‌های کشاورزی است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: علاوه بر میزان تولید و بهره وری در زمینه آب و خاک عواملی همچون سلامت و کیفیت محصول، استفاده از روش‌ها و فناوری نوین و کمک به انتقال تجربه‌ها از دیگر شاخص‌های مهم در انتخاب کشاورزان نمونه ملی است.

وی بیان کرد: سه نفر از کشاورزان نمونه استانی در بخش زراعت، ۴ نفر در بخش باغبانی، یک نفر از بخش دام، یک نمونه در بخش آب و خاک و یک نفر در بخش ترویج است.

خمسه گفت: سال گذشته ۷ نفر از کشاورزان استان به عنوان نمونه ملی شناخته شدند.

کد مطلب 4825425

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