کشف ۴۲۰ «ماینر» تولید ارز دیجیتال قاچاق در اردستان

سرهنگ غلامرضا هاشمی زاده در حاشیه نمایشگاه کشفیات پلیس در اردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تمام آموزش‌هایی که در خصوص فضای مجازی به شهروندان و دانش آموزان در مدارس و اماکن عمومی داده می‌شود شاهد کلاه برداری‌های اینترنتی در شهرستان اردستان هستیم.

وی افزود: در این ارتباط تعداد ۳۵ پرونده به ارزش یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال در پلیس فتا تشکیل شده که توانسته‌ایم مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال آن را به مردم برگردانیم.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان گفت: موضوعی که خیلی نگران کننده است اینکه افرادی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند افراد زیر ۳۵ سال هستند و اکثراً در موضوع کلاه برداری‌های خرد خانم‌ها از آمار بیشتری برخوردارند.

۸۰ درصد کلاهبرداری‌های اینترنتی از طریق فیشینگ انجام می‌شود

وی ابراز داشت: ۸۰ درصد از این کلاه برداری‌ها از طریق فیشینگ انجام شده است و بیشتر این موضوعات مربوط به خریدهای اینترنتی از سایت‌های دیوار و شیپور بوده است.

سرهنگ هاشمی زاده بیان داشت: فرمانده انتظامی اردستان توانسته در سه مرحله با شناسایی تعداد ۴۲۰ دستگاه ماینر مربوط به تولید ارز دیجیتال را در تعدادی مرغداری و کارخانه راکد کشف و ضبط کند و چهار نفر در این ارتباط دستگیر شدند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که در این سه مرحله کشف شده از پنج تا ۱۸ میلیون تومان قیمت دارند و با توجه به اینکه برای تولید ارز دیجیتال برق فراوانی مصرف می‌شود باید افرادی که اقدام به این کار می‌کنند مجوزهای لازم را داشته باشند.

سرهنگ هاشمی زاده افزود: افرادی که اقدام به خرید موتور سیکلت های «crm» می‌کنند بدانند این موتور سیکلت ها قاچاق بوده و توسط پلیس توقیف خواهد شد.