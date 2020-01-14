به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اصغری گفت: با توجه به بارش سنگین برف در روز گذشته با تلاش‌های بی وقفه پاکبانان و کارکنان خدوم سازمان مدیریت پسماند و معاونت خدمات شهری در امر برف روبی و محلول پاشی گسترده هیچ مشکلی در تردد شهروندان وجود ندارد.

اصغری اظهار داشت: برای بهبود در خدمات رسانی به شهروندان و جلوگیری از هرگونه لغزندگی خیابان‌ها حدود ۷۲۰ هزار لیتر محلول به مناطق ۶، ۷، ۸ و ۱۰ تحویل داده شد.

او هم‌چنین افزود: برای تسریع در برف روبی و محلول پاشی و تسهیل عبور و مرور مردم تبریز تعداد ۶۶ دستگاه محلول پاش متفرقه نیز در محل محلول سازی سازمان مدیریت پسماند بارگیری شدند تا در اقصی نقاط شهر عملیات محلول پاشی هرچه بیشتر و سریع‌تر انجام گیرد.

اصغری در ادامه تبیین فعالیت‌های سازمان در بارش اخیر عنوان کرد: با توجه به اعلام سازمان هواشناسی ضمن برودت هوا در شب‌های آتی و احتمال یخ بندان در سطح شهر جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و تسهیل در عبورو مرور، عوامل خدمات با تجهیزات مورد نیاز اقدام به برف روبی حاشیه خیابان‌ها می‌کنند.

او در پایان خاطرنشان کرد: از شهروندان خواهشمندیم احتیاط کامل در ترددهای خود داشته باشند تا طعم شیرین این نعمت الهی با بروز حوادث به کام‌مان تلخ نشود.